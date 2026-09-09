Gobierno reglamenta la Ley Ángel y activa ruta contra el maltrato animal: así podrán actuar las autoridades

El Gobierno de Abelardo de la Espriella reglamentó este miércoles la Ley Ángel y puso en marcha una Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal, con el propósito de definir cómo deben responder las autoridades ante denuncias de violencia contra animales en Colombia.
La medida, anunciada por el vocero oficial Miller Soto, articula a alcaldías, inspecciones de Policía, Policía, Fiscalía General de la Nación y demás entidades competentes para establecer responsabilidades y evitar demoras en la atención de estos casos.