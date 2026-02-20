“Ningún gobierno debe meterse en la Universidad Nacional”: rector José Ismael Peña

Más de un año y medio que demoró el Consejo de Estado estudiando dos demandas de nulidad electoral hicieron, en parte, que el periodo institucional de tres años del rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, quedara reducido a 14 meses. Ahora, de regreso se encuentra con un paro y con las renuncias de la gente que puso el anulado Leopoldo Múnera en las distintas sedes. En entrevista con EL COLOMBIANO, el rector habló sobre los paros estudiantiles, la “constituyente universitaria” que inició el Consejo Superior Universitario y de las apuestas por las que quiere ser recordado. Le puede interesar: Universidad Nacional acata fallo judicial y posesiona a José Ismael Peña como rector. Con prudencia, se refirió a la actitud del presidente Gustavo Petro que, en marzo de 2024, ordenó no firmarle su posesión en apoyo a Múnera. También aseguró que la Nacional debe adaptar su oferta de pregrados a las realidades actuales. ¿Cuál fue su sensación cuando el Consejo Superior Universitario decidió acatar el fallo de tutela que lo devolvió a la Rectoría? La satisfacción del deber cumplido. Hace prácticamente 20 meses se hizo un cambio de Rectoría por fuera de la normatividad colombiana y mi tarea como profesor era mostrarle a los estudiantes que por encima de todo tiene que estar la estructura normativa. Que si nosotros no somos capaces de respetar la norma en un Estado de Derecho, el futuro de nuestro país y el futuro de nuestras instituciones va a estar en peligro. Entonces, habíamos tenido dos fallos del Consejo de Estado claros y contundentes y tuvimos que acudir a una tutela para que fueran respetados esos fallos.

¿Por qué cree usted que pasó? No sé si haya un antecedente parecido en la Universidad Nacional, que tuvieran casi dos años de espera para resolver quién ocupaba la Rectoría. Es el contexto nacional, pero realmente aquí yo creo que lo más importante es aprender de esto para que no vuelva a pasar, aprender de esto para que reflexionemos el futuro de la universidad, aprender de esto para trabajar muy rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo para hacer el trabajo académico que tenemos que hacer y rescatar la Universidad Nacional de las peleas jurídicas y hacer que aparezca por lo que tiene que aparecer: por la academia, por el trabajo de sus profesoras, de sus profesores, de sus investigadores y de sus estudiantes. Usted va a iniciar su Rectoría con llamados a paros estudiantiles, ¿cómo les abordará y qué piensa de este tipo de manifestaciones? Primero que todo, tengo clarísimo que no es un asunto de animadversión contra mí, no es un asunto personal, es un asunto coyuntural. Había un grupo de personas que quería que el rector fuera una persona, las condiciones normativas no se dieron y terminé siendo elegido yo. Entonces es natural que este grupo de personas estén inconformes, pero lo que es anormal es que eso pase de la protesta racional y de la discusión académica. Lo que debemos hacer para que en el futuro eso no pase es hacer un llamado a los estudiantes para que aprovechemos el tiempo y nos sentemos a trabajar. No podemos desperdiciar ni un solo día. ¿Qué posición tiene frente al paro al que llamaron varias sedes por su llegada a la Rectoría? Un paro de estudiantes solo perjudica a los estudiantes. Hay cerca de 60.000 estudiantes en la Universidad Nacional y han circulado varias encuestas entre ellos y la mayoría no quiere un paro porque han sufrido este tipo de cese de actividades que les perjudica su vida académica inmediata, pero que además le perjudica el tiempo de permanencia en la universidad, el tiempo que sus familias necesitan que ellos se gradúen, que ellos mismos necesitan y que necesita una universidad. Entonces, por eso el llamado es: sentémonos, trabajemos y no hagamos paro porque los únicos perjudicados son los estudiantes. ¿Qué va a pasar con la constituyente universitaria que inició en el periodo ilegal de Leopoldo Múnera? La constituyente es un proyecto aprobado por el Consejo Superior Universitario, está enmarcado en el Plan Global de Desarrollo y la Administración, independiente de quién sea, tiene la obligación de cumplirlo. Es decir, nosotros tenemos la obligación normativa de adelantarlo y de trabajar con la constituyente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Garantizar que todas las profesoras y profesores y estudiantes realmente se involucren, porque en este momento son grupos muy pequeños. Entonces queremos que todos juntos reflexionemos y construyamos el futuro de la universidad, que también esperamos sea el futuro del sistema de educación superior colombiano, tanto público como privado. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar o a buscar algún espacio con el ministro de Educación, Daniel Rojas? Hubo un espacio de trabajo con el viceministro para la posesión, pero tendremos las actividades propias en el relacionamiento que tiene la institución, tanto en proyectos que desarrollamos con el ministerio como en las actividades del Consejo Superior Universitario.

¿Usted cree que cuando el Consejo Superior lo designó a usted en marzo del 2024 y el presidente de la República le ordena a su entonces ministra que no le firme su posesión, Gustavo Petro violó la autonomía de la Universidad Nacional? Ningún gobierno debe meterse en la administración académica y administrativa de la Universidad y precisamente lo que tenemos que reflexionar es cómo la fortalecemos para que en el futuro estemos más sólidos. Sabemos de los posibles riesgos, hemos vivido los riesgos de la debilidad normativa frente a este tipo de situaciones, pero primero trabajaremos buscando la mejor armonía con el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional porque es obligación nuestra. Es obligación que la Universidad Nacional de Colombia sea el cuerpo consultivo académico y técnico para lo que el gobierno central, el departamental y municipal y de las regiones considere que le presta. O sea, el Gobierno sí se les metió a la casa, pero sin rencores, según le entiendo... El Consejo de Estado ha dicho claramente que ese procedimiento fue incorrecto, que ese procedimiento iba contra la norma vigente y creo que aprendemos y sobre el error construimos e institucionalmente tenemos que seguir adelante. Tiene un poco más de un año para ejercer su Rectoría. ¿Por qué quiere que sea recordada su rectoría por más corta que sea? Nosotros tenemos que reflexionar y transformar curricularmente nuestros programas académicos, que son muy fuertes, pero son tradicionales para las exigencias del mundo actual. Tenemos la inteligencia artificial y la tecnología que nos dice que un profesional no es el mismo que se necesitaba hace dos o tres años. Hoy día ve uno noticias de los riesgos grandísimos para el empleo si las instituciones de educación superior no hacen los ajustes necesarios. El otro elemento importante es la amenaza del cambio climático y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Si todo profesional en todas las áreas del conocimiento no es consciente de esos dos retos, inteligencia artificial, cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible, ese profesional va a tener múltiples dificultades para engancharse en el mercado laboral o crear sus empresas o emprendimientos. Un profesional de hoy en día necesita un dominio más fuerte de las humanidades, necesita un aumento en la comprensión lectora, un aumento en el pensamiento crítico y un aumento en el pensamiento sistémico para que comprenda que cada cosa que hacemos tiene implicaciones en el entorno, en la sociedad y en las comunidades. Y lo otro son nuestros posgrados, que tienen horarios tradicionales, métodos tradicionales y tenemos que cambiarlos, porque si no, no vamos a tener estudiantes en nuestros posgrados y tenemos que garantizarles también la sostenibilidad financiera para que un estudiante de bajos recursos pueda desarrollar su capacidad investigativa y de especialización sin tener que ser parte de las personas más ricas de la sociedad.