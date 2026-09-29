Gobierno propone modificar presupuesto y trasladar $1,2 billones para atender crisis energética

El Gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para modificar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, con dos operaciones dirigidas a atender la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto y las dificultades que enfrenta el sector eléctrico.
La iniciativa contempla una adición presupuestal para financiar la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo, así como un traslado de recursos para atender obligaciones acumuladas en el Mercado de Energía Mayorista (MEM).
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El objetivo de la segunda operación es reducir los riesgos para la continuidad del servicio eléctrico, particularmente en la región Caribe, ante el escenario asociado al fenómeno de El Niño 2026-2027.