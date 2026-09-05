Gobierno De la Espriella traslada 39 presos de Barranquilla a cárceles de alta seguridad

El Gobierno Nacional ordenó el traslado de 39 presos de cárceles de Barranquilla hacia establecimientos de alta seguridad en distintas regiones del país, como parte de la estrategia para impedir que organizaciones criminales mantengan sus operaciones desde los centros penitenciarios.
El presidente Abelardo De la Espriella confirmó este sábado 5 de septiembre la medida y aseguró que uno de los principales objetivos es cortar los canales de comunicación que, según las autoridades, son utilizados por integrantes de estructuras delincuenciales para impartir órdenes y coordinar actividades criminales desde las cárceles.
“Estamos desarticulando sus redes de comunicación y cortando su capacidad de intimidación”, afirmó el mandatario, quien agregó que no permitirá que los privados de la libertad continúen delinquiendo, extorsionando o impartiendo órdenes desde sus celdas.