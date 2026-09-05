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Gobierno De la Espriella traslada 39 presos de Barranquilla a cárceles de alta seguridad

El Gobierno Nacional ordenó el traslado de 39 presos de cárceles de Barranquilla a penales de alta seguridad en varias regiones para frenar la operación criminal desde prisión.

  • Las autoridades adelantan operativos y traslados de internos como parte de la estrategia para reforzar la seguridad en las cárceles del país. FOTO: Colprensa.
    Las autoridades adelantan operativos y traslados de internos como parte de la estrategia para reforzar la seguridad en las cárceles del país. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
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hace 51 minutos
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El Gobierno Nacional ordenó el traslado de 39 presos de cárceles de Barranquilla hacia establecimientos de alta seguridad en distintas regiones del país, como parte de la estrategia para impedir que organizaciones criminales mantengan sus operaciones desde los centros penitenciarios.

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó este sábado 5 de septiembre la medida y aseguró que uno de los principales objetivos es cortar los canales de comunicación que, según las autoridades, son utilizados por integrantes de estructuras delincuenciales para impartir órdenes y coordinar actividades criminales desde las cárceles.

“Estamos desarticulando sus redes de comunicación y cortando su capacidad de intimidación”, afirmó el mandatario, quien agregó que no permitirá que los privados de la libertad continúen delinquiendo, extorsionando o impartiendo órdenes desde sus celdas.

Con este nuevo movimiento, ya son varios los grupos de internos trasladados desde Barranquilla durante las últimas semanas, en medio de la ofensiva de seguridad adelantada por el Gobierno.

El primer traslado se produjo el 25 de agosto, cuando 20 presos fueron enviados desde establecimientos penitenciarios de Barranquilla hacia cárceles de Bogotá. En esa oportunidad, De la Espriella aseguró que la decisión había sido impartida directamente por él.

Lea más: “Quiero ser de verdad colombiano”: influencer Zion Hwang pide la nacionalidad y De la Espriella le responde

Entre los internos trasladados había personas señaladas de pertenecer a estructuras como Los Pepes y Los Costeños, relacionadas, según las autoridades, con actividades de extorsión y homicidios.

Posteriormente, el 28 de agosto, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó el traslado de otros cuatro internos desde la Cárcel Distrital El Bosque hacia diferentes centros penitenciarios del país. Estos reclusos estarían relacionados con delitos como homicidio, hurto y extorsión.

A estos movimientos se sumó el anuncio realizado el jueves 3 de septiembre sobre el traslado de al menos 17 presos de la Penitenciaría El Bosque.

Las medidas se producen después de los operativos realizados el 27 de agosto por el Inpec y la Fiscalía en los establecimientos El Bosque y La Modelo. Durante los procedimientos fueron incautados 18 teléfonos celulares que, de acuerdo con las autoridades, presuntamente eran utilizados para realizar extorsiones desde las cárceles.

La ofensiva hace parte del plan de seguridad de 90 días impulsado por el Gobierno, que tiene a Barranquilla como uno de los principales puntos de intervención debido a la preocupación por delitos como la extorsión y los homicidios selectivos.

Con el traslado de los 39 internos, el Ejecutivo busca restringir la comunicación de personas consideradas de interés para las autoridades y dificultar que puedan mantener contacto con estructuras criminales que operan fuera de las cárceles.

La estrategia también busca reforzar el control de los establecimientos penitenciarios y evitar que estos sean utilizados como centros desde los cuales se coordinen actividades delictivas.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué trasladaron a 39 presos de Barranquilla a cárceles de alta seguridad?
El Gobierno ordenó el traslado para dificultar que personas privadas de la libertad mantengan comunicación con estructuras criminales y coordinen delitos como extorsiones y homicidios desde las cárceles.
¿Qué dijo el presidente Abelardo De la Espriella sobre el traslado de los presos?
El presidente afirmó que la medida busca desarticular las redes de comunicación de las organizaciones criminales y evitar que continúen impartiendo órdenes desde los centros penitenciarios.
¿A qué cárceles fueron trasladados los presos de Barranquilla?
Los 39 internos serán distribuidos en establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en diferentes regiones de Colombia. La información suministrada no precisa cuáles serán las cárceles de destino de cada recluso.
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