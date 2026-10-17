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Video | Luis Díaz, imparable: triplete y asistencia con el Bayern Múnich ante Leipzig

Luis Díaz marcó un triplete y dio una asistencia en la victoria parcial del Bayern Múnich ante Leipzig, por la sexta fecha de la Bundesliga.

  • Luis Díaz y el festejo del 1-0 del Bayern sobre Leipzig. FOTO @FCBayernES
    Luis Díaz y el festejo del 1-0 del Bayern sobre Leipzig. FOTO @FCBayernES
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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Luis Díaz sigue demostrando su importancia en el Bayern Múnich. El extremo colombiano volvió a ser protagonista este sábado en el duelo frente al Leipzig, por la sexta fecha de la Bundesliga, al marcar un triplete y dar una asistencia.

El guajiro abrió el marcador muy temprano, a los 12 minutos, después de recibir una gran habilitación de Joshua Kimmich. El colombiano quedó mano a mano con el portero belga Maarten Vandevoordt, controló el balón, ganó terreno y definió cruzado con su pierna derecha para adelantar al conjunto bávaro.

La jugada evidenció una de las principales virtudes de Lucho: su velocidad para atacar los espacios y su capacidad para resolver ante el arco rival. El pase de Kimmich lo dejó en una posición ideal y el colombiano no desaprovechó la oportunidad.

Pero el protagonismo de Díaz no terminó con su anotación. Más adelante, el atacante participó en una nueva acción ofensiva junto a Harry Kane, que terminó con una asistencia suya para que Aleksandar Pavlovic ampliara la ventaja y pusiera el 2-0 parcial en el marcador. Antes del cierre del primer tiempo Olise puso el 3-0 a favor del Bayern.

Recién iniciado el segundo tiempo, a los 47’, Lucho logró su doblete al entrar al área y definir lejos del alcance del portero.

Pero ahí no terminó su faena. A los 68 minutos logró su triplete, para sumar seis goles en lo corrido de esta temporada.

Los tantos de Luis Díaz representan una nueva muestra del buen momento del colombiano, que venía de marcar en el empate 3-3 frente al Viking de Noruega, en la segunda jornada de la Liga de Campeones. Su rendimiento sigue siendo una noticia positiva para el Bayern, que busca mantener su protagonismo tanto en el fútbol alemán como en el escenario europeo.

Con el partido todavía en desarrollo, Díaz vuelve a demostrar que puede marcar diferencias con su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro. El guajiro no solo aporta goles, sino que también participa en la construcción ofensiva y se consolida como una pieza importante en el esquema del conjunto alemán.

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