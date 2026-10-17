Video | Luis Díaz, imparable: triplete y asistencia con el Bayern Múnich ante Leipzig

Luis Díaz sigue demostrando su importancia en el Bayern Múnich. El extremo colombiano volvió a ser protagonista este sábado en el duelo frente al Leipzig, por la sexta fecha de la Bundesliga, al marcar un triplete y dar una asistencia. El guajiro abrió el marcador muy temprano, a los 12 minutos, después de recibir una gran habilitación de Joshua Kimmich. El colombiano quedó mano a mano con el portero belga Maarten Vandevoordt, controló el balón, ganó terreno y definió cruzado con su pierna derecha para adelantar al conjunto bávaro.

La jugada evidenció una de las principales virtudes de Lucho: su velocidad para atacar los espacios y su capacidad para resolver ante el arco rival. El pase de Kimmich lo dejó en una posición ideal y el colombiano no desaprovechó la oportunidad. Pero el protagonismo de Díaz no terminó con su anotación. Más adelante, el atacante participó en una nueva acción ofensiva junto a Harry Kane, que terminó con una asistencia suya para que Aleksandar Pavlovic ampliara la ventaja y pusiera el 2-0 parcial en el marcador. Antes del cierre del primer tiempo Olise puso el 3-0 a favor del Bayern.

Recién iniciado el segundo tiempo, a los 47’, Lucho logró su doblete al entrar al área y definir lejos del alcance del portero.

Pero ahí no terminó su faena. A los 68 minutos logró su triplete, para sumar seis goles en lo corrido de esta temporada.