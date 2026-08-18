Video | Sebastián Villa marcó en la goleada de Boca Juniors ante Recoleta en Copa Sudamericana

Boca Juniors acabó con el sueño del debutante Deportivo Recoleta este martes y se convirtió en el primer clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 e hizo debutar al atacante ecuatoriano Enner Valencia.
El colombiano Sebastián Villa marcó uno de los cuatro tantos con los que Boca venció a Recoleta para dejar la serie 1-7 y avanzar a los cuartos de final, en la que espera al ganador entre Sao Paulo y Bolívar, que juegan en la noche de este martes.
Villa marcó a los 43 minutos y los otros tantos del cuadro argentino fueron obra de Santiago Ascacibar, a los 30 minutos, Miguel Merentiel a los 52 y Alan Velasco, a los 77’.
Valencia, el máximo goleador histórico de la selección de su país (49 tantos), ingresó a los 57 minutos en Boca, dos veces campeón de la Copa Sudamericana (2004 y 2005).