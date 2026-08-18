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Medellín convoca ingenieros para apoyar labores en ciudades y pueblos afectados por el terremoto: así se puede inscribir

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado a ingenieros estructurales y profesionales especializados en patología estructural para participar en una convocatoria de apoyo a las poblaciones afectadas por el terremoto.

  • La convocatoria es para ingenieros estructurales y profesionales especializados en patología estructural, con experiencia o estudios de especialización en estructuras. La misión está en realizar diagnósticos de estructuras afectadas por el terremoto. Foto: Cortesía
    La convocatoria es para ingenieros estructurales y profesionales especializados en patología estructural, con experiencia o estudios de especialización en estructuras. La misión está en realizar diagnósticos de estructuras afectadas por el terremoto. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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La solidaridad y el apoyo desde Medellín con las ciudades y poblaciones afectadas por el terremoto no se detiene. Ahora, el alcalde Federico Gutiérrez se propuso conformar un equipo de ingenieros que realicen misiones a los lugares impactados por el sismo y apoyen las labores de diagnóstico estructural.

La iniciativa es canalizada por el mandatario a través de una convocatoria dirigida a ingenieros estructurales y profesionales especializados en patología estructural, con experiencia o estudios de especialización en estructuras, quienes podrán postularse a través del enlace habilitado por la Alcaldía de Medellín.

“Todos sabemos las afectaciones que se han dado luego del terremoto. Esta etapa es clave. Por favor, entre todos, ayudar. Colombia nos necesita, muchas ciudades, muchas poblaciones nos necesitan”, afirmó Gutiérrez.

Lea más: Ingenieros se han quedado “cortos” para diagnosticar daños por terremoto en Andes, suroeste antioqueño

La convocatoria cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Medellín, distintos gremios y organizaciones. El mandatario resaltó el trabajo de quienes ya han participado en misiones anteriores y señaló que su colaboración ha sido invaluable para las comunidades afectadas.

Gutiérrez destacó que esta etapa es fundamental para evaluar las afectaciones en viviendas y edificaciones, y brindar apoyo técnico a las ciudades y comunidades que lo necesitan.

Así mismo, resaltó el trabajo de quienes ya han participado en misiones anteriores y señaló que su colaboración ha sido invaluable para las comunidades afectadas.

“Ya muchos han ido en muchas de estas misiones, y su ayuda ha sido invaluable. Ahora la tuya también lo será. Colombia nos necesita”, puntualizó.

El enlace para que las personas interesadas se inscriban es http://medellin.gov.co/es/dagrd/ingenieros-voluntarios/.

“Sigamos poniendo nuestro conocimiento al servicio de Colombia. Juntos saldremos adelante”, concluyó el alcalde.

Tesos paisas de la ingeniería viajaron al Eje Cafetero

Una misión de profesionales en ingeniería partió este fin de semana del Oriente y del Valle de Aburrá a Pereira, por instrucción de la Gobernación de Antioquia.

Es un grupo de 13 profesionales que realizará evaluaciones de estructuras afectadas por el sismo de este lunes 10 de agosto.

“Nos ponemos a disposición, porque sentimos ese llamado, la responsabilidad de ser quienes tienen el conocimiento, de ir a evaluar las estructuras, poder brindar, ojalá, un tranquilidad a la gente e indicar si pueden volver a su vivienda o prevenir porque algo va a terminar de colapsar”, señaló Julián Parra, uno de los ingenieros voluntarios.

En la misión viajera de ingenieros civiles, de las universidades Eafit, Nacional y de Antioquia, hay nueve especializados en estructuras y tres doctores en Ingeniería.

Seis de estas personas trabajan en una sola empresa, la firma R&DC que interrumpió sus labores para asumir la misión.Todos estos voluntarios llegan a Pereira luego de la coordinación del máximo organismo de prevención y emergencias de Antioqueña (Dagran), con la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira (Diger).

En su recorrido evaluarán la infraestructura de instituciones educativas y estructuras afectadas por el terremoto.

“Desde Antioquia y a través de la Gobernación estamos ayudando, poniendo un granito de arena para ayudar a subsanar un poquito toda esa situación con el conocimiento y toda la experiencia de todos”, expresó la ingeniera Ana María Echeverri.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué consiste la nueva iniciativa de solidaridad anunciada por la Alcaldía de Medellín?
El alcalde Federico Gutiérrez lanzó una convocatoria para conformar un equipo de ingenieros estructurales voluntarios que se desplacen a las ciudades y poblaciones afectadas por el terremoto para realizar evaluaciones y diagnósticos técnicos de las edificaciones dañadas.
¿A qué profesionales va dirigida la convocatoria y cuáles son los requisitos exigidos?
Está orientada a ingenieros estructurales y profesionales especializados en patología estructural, que cuenten con experiencia o estudios de posgrado en el área de estructuras.
¿Cómo pueden inscribirse los profesionales interesados en sumarse a estas misiones voluntarias?
Quienes cumplan con el perfil requerido pueden postularse registrando sus datos a través de la plataforma web oficial del DAGRD, en el enlace http://medellin.gov.co/es/dagrd/ingenieros-voluntarios/
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