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Golpe a la minería ilegal en San Carlos: Ejército destruyó maquinaria que movía $650 millones al mes

El material intervenido tendría un valor aproximado de $30 millones, cifra que corresponde a los equipos y elementos que fueron inutilizados durante el procedimiento.

  • Entre la maquinaria inutilizada quedaron dos motores diésel, tres motores eléctricos, dos motobombas y dos clasificadoras, además de una clasificadora de poleas. FOTO Cuarta Brigada del Ejército.
    Entre la maquinaria inutilizada quedaron dos motores diésel, tres motores eléctricos, dos motobombas y dos clasificadoras, además de una clasificadora de poleas. FOTO Cuarta Brigada del Ejército.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Una operación del Ejército Nacional en zona rural de San Carlos, Oriente antioqueño, terminó con la inutilización de maquinaria destinada, presuntamente, para la explotación ilícita de oro y permitió golpear una estructura productiva que podía generar ingresos cercanos a $650 millones mensuales.

La intervención se desarrolló en la vereda La Hondita, donde tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.°4 de la Cuarta Brigada, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, ubicaron una unidad de producción minera tipo socavón.

La operación no estuvo dirigida solo a retirar trabajadores o detener la actividad en el lugar. El objetivo principal fue afectar la capacidad técnica que permitía mantener en funcionamiento la explotación.

Lea más: Esta región tiene el índice más bajo en deforestación de Antioquia y uno de los más bajos de Colombia

Entre la maquinaria inutilizada quedaron dos motores diésel, tres motores eléctricos, dos motobombas y dos clasificadoras, además de una clasificadora de poleas.

También fueron afectados equipos y herramientas como una motosierra, dos taladros rotomartillo, dos carretillas y un tambor de extracción.

A esto se sumaron 500 metros de manguera de succión y aproximadamente 100 galones de ACPM, recursos que, según la institución militar, estaban destinados al funcionamiento de la operación minera.

El material intervenido tendría un valor aproximado de $30 millones, cifra que corresponde a los equipos y elementos que fueron inutilizados durante el procedimiento.

Una mina que podía extraer 1.500 gramos de oro cada mes

De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Ejército, el socavón intervenido tendría una capacidad aproximada para producir 1.500 gramos de oro mensuales.

Traducido a dinero, ese volumen representaría cerca de $650 millones cada mes en ingresos asociados a la explotación ilícita del yacimiento.

La cifra permite dimensionar por qué la destrucción o inutilización de la infraestructura empleada en estos sitios se ha convertido en uno de los principales objetivos de las operaciones contra la minería ilegal.

La preocupación de las autoridades frente a este tipo de explotación también tiene un componente ambiental.

Las actividades mineras desarrolladas sin los permisos y controles correspondientes pueden generar transformaciones sobre el suelo, alterar fuentes hídricas y afectar ecosistemas, especialmente cuando se realizan mediante excavaciones y procesos de extracción sin las condiciones técnicas exigidas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde fue intervenida la explotación ilícita de oro en San Carlos?
La operación se realizó en una unidad de producción minera tipo socavón, ubicada en la vereda La Hondita, en San Carlos, Antioquia.
¿Qué unidades participaron en el operativo?
Participaron tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 de la Cuarta Brigada, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros.
¿Qué maquinaria fue inutilizada en San Carlos?
Las tropas inutilizaron dos motores diésel, tres motores eléctricos, dos clasificadoras, una clasificadora de poleas, dos motobombas, dos taladros rotomartillo, dos carretillas y un tambor de extracción. También fueron afectados una motosierra, 500 metros de manguera de succión y 100 galones de ACPM.
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