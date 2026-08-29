Golpe a la minería ilegal en San Carlos: Ejército destruyó maquinaria que movía $650 millones al mes

Una operación del Ejército Nacional en zona rural de San Carlos, Oriente antioqueño, terminó con la inutilización de maquinaria destinada, presuntamente, para la explotación ilícita de oro y permitió golpear una estructura productiva que podía generar ingresos cercanos a $650 millones mensuales.

La intervención se desarrolló en la vereda La Hondita, donde tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.°4 de la Cuarta Brigada, con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, ubicaron una unidad de producción minera tipo socavón.

La operación no estuvo dirigida solo a retirar trabajadores o detener la actividad en el lugar. El objetivo principal fue afectar la capacidad técnica que permitía mantener en funcionamiento la explotación.

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Entre la maquinaria inutilizada quedaron dos motores diésel, tres motores eléctricos, dos motobombas y dos clasificadoras, además de una clasificadora de poleas.

También fueron afectados equipos y herramientas como una motosierra, dos taladros rotomartillo, dos carretillas y un tambor de extracción.

A esto se sumaron 500 metros de manguera de succión y aproximadamente 100 galones de ACPM, recursos que, según la institución militar, estaban destinados al funcionamiento de la operación minera.

El material intervenido tendría un valor aproximado de $30 millones, cifra que corresponde a los equipos y elementos que fueron inutilizados durante el procedimiento.