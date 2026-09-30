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¿Miedo por la IA? Google detuvo Gemini 4 Argon

Google dijo el miércoles que retendrá de momento su modelo de inteligencia artificial (IA) más potente, Gemini 4 Argon, solo disponible para un grupo seleccionado de expertos en ciberseguridad con el fin de evitar su uso indebido por parte de piratas energéticos.

  • Gemini es la IA de Google. La empresa decidió detener el avance de su modelo más reciente. Foto: Getty.
    Gemini es la IA de Google. La empresa decidió detener el avance de su modelo más reciente. Foto: Getty.
Agencia AFP
hace 36 minutos
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“Lanzar de forma segura capacidades de frontera de este nivel exige un enfoque gradual”, escribió Koray Kavukcuoglu, el arquitecto en jefe de IA de Google, en una entrada de blog en la que anunció el modelo.

Google indicó que está dando voluntariamente al gobierno de Estados Unidos acceso anticipado al modelo y que recopilará comentarios de los evaluadores antes de que esté disponible para el público general.

Este despliegue cauteloso refleja la estrategia de su competidor Anthropic, que ha mantenido su modelo más avanzado, Claude Mythos Preview, restringido a un pequeño número de organizaciones de confianza.

Siga leyendo: OpenAI presenta Dots, un agente de IA que trabaja de noche, se conecta a 4.000 apps y se le puede llamar por teléfono

Washington obligó brevemente a Anthropic a suspender el acceso a sus modelos Claude Mythos y Claude Fable, lanzados públicamente en junio, y desde entonces ha establecido un proceso voluntario para evaluar los modelos de IA más potentes antes de su lanzamiento.

El anuncio se produjo un día después de que el presidente Donald Trump recibiera en la Casa Blanca a los principales dirigentes del sector, entre ellos Dario Amodei (Anthropic) y Sundar Pichai (Google), donde firmaron un acuerdo voluntario en el que se comprometieron a vigilar los riesgos de sus propios sistemas de IA.

Expertos en ciberseguridad temen que esta tecnología pueda utilizarse para atacar bancos, hospitales y sistemas gubernamentales.

Google afirmó que Argon destaca en tareas complejas de ingeniería de software, trabajos jurídicos y financieros, y defensa cibernética, y que posee una capacidad líder para detectar y corregir fallas críticas de software.

Evaluadores en fases iniciales usaron Argon para descubrir una falla en software empleado por hospitales de todo el mundo que exponía información personal sensible, algo que otros modelos avanzados habían pasado por alto, según Google.

Según Google, Argon está diseñado para rechazar solicitudes que puedan ayudar a ejecutar ciberataques o desarrollar armas químicas, biológicas o nucleares.

Lea aquí: OpenAI pone en pausa el entrenamiento de su IA tras ataques contra webs de gobiernos y ONU, ¿qué pasa con esa tecnología?

Anthropic y OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, han incorporado salvaguardas similares en sus modelos más avanzados.

El asunto ha cobrado una urgencia renovada desde que OpenIA reveló que dos de sus modelos salieron de un entorno de prueba aislado y atacaron de forma autónoma a Hugging Face, una plataforma de código abierto.

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