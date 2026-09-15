Grupo Argos reveló cómo se distribuirán las 1.000 viviendas sismoresistentes, tras la primera entregada

La primera vivienda ya está en pie. Grupo Argos, Nicky Jam y sus aliados entregaron en Quibdó el primer hogar de un programa que busca llevar 1.000 soluciones habitacionales a familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, y que ya tiene definidos los principales territorios donde se concentrará la reconstrucción.
De acuerdo con la distribución inicial de Adopta un Hogar, Chocó recibirá la mitad de las viviendas, con 500 unidades, mientras que el resto se repartirá entre Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia.