Grupo Argos plantea obras por impuestos y que empresas “apadrinen” territorios para acelerar reconstrucción tras terremoto

El presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Calle, propuso que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto se maneje bajo un solo liderazgo del Gobierno, pero con múltiples frentes de trabajo en los que empresas privadas puedan apadrinar territorios y ejecutar directamente proyectos de recuperación. El empresario también planteó ampliar el mecanismo de obras por impuestos para acelerar la inversión en vivienda e infraestructura y aprovechar la capacidad técnica del sector privado.
“Deberá haber muchos frentes de trabajo y descentralización bajo un solo liderazgo”, señaló el presidente de Grupo Argos, en entrevista con Blu Radio.
Su propuesta es que el Gobierno invite a distintas compañías a apadrinar poblaciones, municipios o centros afectados, de manera que cada empresa pueda poner sus capacidades, recursos y experiencia al servicio de un territorio concreto, mientras las autoridades mantienen la coordinación general de la reconstrucción.
Le puede interesar: Empresas ponen el hombro para los damnificados; ya van $8.817 millones en donaciones