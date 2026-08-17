Grupo Argos reporta ingresos por $5,5 billones y fortalece su posición financiera en el primer semestre de 2026

Grupo Argos cerró el primer semestre del año con ingresos consolidados por $5,5 billones, un Ebitda de $1,4 billones, un margen Ebitda cercano al 26% y una utilidad neta de $378.000 millones, en medio de la ejecución de su estrategia ACE, hoja de ruta con la que busca acelerar la generación, captura y transferencia de valor para sus accionistas.
La compañía también avanzó en el fortalecimiento de su estructura financiera. En los resultados separados, la deuda neta disminuyó 30,4% frente a junio de 2025, mientras que el grupo terminó el semestre con más de $525.000 millones en caja.