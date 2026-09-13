Exclusivo: Ahora narcos de Ecuador traen mercurio para sacar oro y hacen trueque con coca

Al coctel de drogas, armas y muerte que están promoviendo algunos narcos ecuatorianos radicados en Colombia, le apareció un nuevo ingrediente: el contrabando de mercurio para extraer oro ilegal en nuestro país. La información reventó justo después de la captura de Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, un cabecilla de la organización criminal ecuatoriana “los Tiguerones”, quien se escondía en el Eje Cafetero. La Dijín allanó su casa el 26 de agosto pasado, en una urbanización de lujo de la ciudad de Armenia. Cuando su rostro apareció en las noticias, fuentes clasificadas, cuyos relatos fueron conocidos en exclusiva por EL COLOMBIANO, se aproximaron a las agencias de seguridad a destapar una millonaria olla podrida que, de seguir calentándose, detonaría una contienda entre grupos delincuenciales por el control de los precios del citado metal en el mercado negro. Lea también: “Perico”, cabecilla del crimen organizado de Medellín, cayó en cumpleaños del hermano de alias Douglas De acuerdo con las fuentes, integrantes de las bandas “los Tiguerones” y “los Choneros” se están radicando en Medellín, Rionegro (Antioquia), Cali y el Eje Cafetero para actuar como delegados en operaciones de tráfico transnacional de armas y drogas. A esos negocios, ya detallados por este diario en reportajes pasados, le añadieron una participación en la lucrativa minería de oro, aportando el insumo del mercurio a las transacciones con las mafias colombianas. “Los ecuatorianos están usando el mercurio que llega a Bolivia procedente de China, porque ese es el único país suramericano en el que su importación es legal bajo algunas restricciones (además de Guyana). Lo compran en la ciudad de El Alto, y desde Bolivia lo mueven por tierra a través de Perú, para introducirlo a Colombia por la frontera con Nariño y Putumayo”, explicó una de las fuentes. Le puede interesar: EXCLUSIVO | Los diagnósticos de salud con los que “Douglas” ha buscado salir de la cárcel en 16 años En esos pasos fronterizos, “los Tiguerones” y “los Choneros” tienen una alianza con los Comandos de Frontera, la estructura criminal del extraditable Geovany Andrés Rojas (“Araña”). Este delincuente, señalado por Estados Unidos de coordinar despachos de cocaína al mismo tiempo que negociaba en la mesa de “paz total” con los delegados del gobierno de Gustavo Petro, ejerce el control de varios yacimientos auríferos en las franjas limítrofes de Perú, Ecuador y Colombia. Dicha sociedad facilita el ingreso clandestino del mercurio, utilizado en el proceso de extracción del mineral para separarlo de la tierra y las rocas. Entérese: Por secuestro de influencer capturan a sobrino de “Douglas”, jefe de “la Oficina” y exvocero de bandas en la “paz total” Los Comandos cobran una suerte de impuesto por permitir el paso, tanto en dinero como en kilos del insumo. Las pesquisas de este diario, con diversas entidades involucradas en la actividad, indican que el elemento ingresa camuflado en pipetas de oxígeno médico y extintores de fuego reenvasados. Los ecuatorianos comercian este producto con sus clientes durante reuniones en Cali y Medellín. En algunos casos los acuerdos incluyen un intercambio del metal prohibido por cocaína. El mercurio que viaja por la ruta reseñada termina, principalmente, en las minas ilegales del Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia, al igual que en el sur de Bolívar.

Las cabezas visibles del negocio

Eduardo Vásquez fue enviado a Colombia hace cuatro años por el líder de “los Tiguerones”, William Alcívar Bautista (“Negro Willy”), con la misión de fortalecer los contactos con los proveedores de la droga. Por eso asumió el alias de “Colombia” y se radicó inicialmente en Medellín, donde fue recibido por otro delegado de la organización, el ecuatoriano Marlon Valencia Espinoza (“Fénix”), quien ya había consolidado sus raíces casándose y teniendo hijos con dos colombianas.

Para camuflarse entre los paisas, compraron identidades falsas y adquirieron nuevas cédulas originales, usando la fachada de inversionistas en comercio exterior y minería. Aunque en un principio “los Tiguerones” y “los Choneros” eran aliados en su país, partieron cobijas y se enemistaron en 2019. Y al enviar a sus delegados a nuestro lado de la frontera, la guerra los persiguió hasta aquí. Según el expediente judicial en su contra, “Colombia” participó en el homicidio de su compatriota Alexis Gaspar Valverde (“Minotas”) el 29 de julio de 2022. La víctima, presunto integrante de “los Choneros”, fue tiroteado por sicarios cuando viajaba en un taxi por la Autopista Sur de Medellín, en inmediaciones del sector Parques del Río. La disputa no terminó ahí. El 6 de mayo de 2023 mataron en Fredonia, Antioquia, a Junior Roldán Paredes (“Junior”), un cabecilla de “los Choneros” que se ocultaba en una finca. El 18 de agosto de 2024 aniquilaron a otro miembro d ese grupo en Medellín. Manuel Villamar Conforme, un expolicía ecuatoriano, fue acribillado afuera de un bar del barrio Florida Nueva. Entérese: EXCLUSIVO | Los diagnósticos de salud con los que “Douglas” ha buscado salir de la cárcel en 16 años Era hermano del máximo líder de esa banda, José Macías Villamar (“Fito”), extraditado el 20 de julio de 2025 a EE.UU.; antes de su partida, estuvo inmerso en una polémica que involucró al presidente Gustavo Petro, pues miembros del gobierno ecuatoriano sugirieron que el entonces jefe de Estado se había reunido con delegados suyos durante una visita a la ciudad de Manta. Petro negó dicho encuentro. En 2024, saliendo de una discoteca del sector la 33, en Medellín, “Colombia” y “Fénix” fueron víctimas de un atentado; sin embargo, el sicario falló los disparos y una bala perdida impactó a una inocente mujer; a raíz de ese hecho, Vásquez Ortiz se mudó a Armenia. El 23 de abril de 2026 asesinaron a tiros a Jesús Villa Lamadrid, supuesto miembro de “los Tiguerones”, cuando conducía una camioneta por una vía del barrio Estadio, en la capital de Antioquia. Otras presuntas cabezas detrás del tráfico de mercurio, según las indagaciones preliminares, serían el mismo “Fénix”, quien actualmente está en detención domiciliaria, mientras avanza un expediente en su contra en una Fiscalía de Medellín por porte ilegal de armas. En la lista le sigue Galo Javier Suárez Román (“Gato Negro”), uno de los principales hombres de confianza de “Negro Willy”, quien fue detenido el 30 de junio de 2026 en la ciudad de Barranquilla. Por el lado de “los Choneros”, las autoridades sospechan que este negocio lo está moviendo Rolando Federico Gómez Quinde (“Fede”), a quien la Dijín arrestó el 2 de octubre de 2025 en el barrio Santa Teresita de Medellín. Le puede interesar: Con pólvora prohibida celebraron cumpleaños de jefe de “la Terraza” encarcelado Migración Colombia lo expulsó hacia Ecuador al día siguiente, desde donde al parecer sigue activo en la delincuencia. En cuanto a sus socios de los Comandos de Frontera, las agencias de Inteligencia están rastreando los negocios de Roberto Álvarez Vera (“Gerente”), un empresario ecuatoriano que trabajaba para la organización colombiana como blanqueador de capitales en el exterior, especialmente en Ecuador, España y Emiratos Árabes. En su país natal lo condenaron a 13 años de prisión por lavado de activos, el pasado 6 de septiembre, y sancionaron a cinco de sus empresas por participar en el entramado. No obstante, fuentes del vecino país aclararon que todavía hay capitales perdidos y otras empresas sin identificar, tanto allá como en Colombia, en particular del sector de transportes, que serían usadas para mover el mercurio. Las autoridades ecuatorianas lo señalaron de ser el autor intelectual de una masacre perpetrada el 9 de mayo de 2025 en la cuenca del río Punino, en la región amazónica ecuatoriana. Allí los Comandos de Frontera emboscaron y masacraron a 11 militares que adelantaban operaciones contra la minería ilegal. Ahora la mira está puesta en determinar quién está manejando sus redes en la calle, mientras él está en prisión. En contexto: se entregó a la justicia el hijo de “Douglas”, jefe de “la Oficina” y vocero de paz de las bandas del Aburrá

Competencia criminal

Que los ecuatorianos estén abriendo una nueva ruta de acceso genera preocupación porque ya hay otros grupos criminales buscando dominar el mercado del mercurio. El Clan del Golfo, por ejemplo, lo importa desde el Estado de Querétaro, en México, en asocio con el cartel de Jalisco. Llega camuflado en mercancía de contrabando al Golfo de Urabá, y desde allí baja por tierra a la región de Baudó, en Chocó, donde la organización explota yacimientos. También hay cargamentos que llegan al puerto de Cartagena, como el decomisado el pasado 12 de marzo por la Dian. En 37 cajas de madera habían 1,2 toneladas de este material. Las disidencias de las Farc lo reciben en el puerto de Buenaventura, proveniente de China, para usarlo en las minas auríferas de la Amazonía. Lea aquí: Alias Yordi quedó en libertad: juez no aceptó enviar a la cárcel a presunto cabecilla de La Terraza Las agencias de Inteligencia temen que esta competencia provoque violencia, pues el arribo de más y más mercurio de contrabando está derribando su precio en el mercado negro. Hasta el 2024, una libra se conseguía en $6 millones; hoy los valores van de $700.000 a $1,2 millones por libra. La fiebre de este insumo va de la mano de la disparada en el valor de la onza de oro (28 gramos), avaluada en US$4.350, equivalentes a $13’364.374 pesos; y al auge de la cocaína, cuyo potencial de producción anual ronda las 3.001 toneladas métricas. Semejante abundancia favorece los trueques entre ilegales. Según la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos, de abril de 2019 a junio de 2025 se traficaron 200 toneladas de mercurio en América Latina, a pesar de los tratados internacionales para frenar el problema. Entérese: Gobierno prepara nuevo paquete de beneficios para bandas criminales que participen en la “paz total” En Colombia la importación está restringida desde 2018 y su uso prohibido desde 2023, tanto para la minería como para procesos industriales, según el Ministerio de Industria y Comercio. Pero con los narcos extranjeros contrabandeándolo para diversificar sus negocios, esas leyes resultan inútiles. Preguntas y respuestas