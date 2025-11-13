x

Acción del Grupo Éxito regresa este mes al principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia

El Grupo Éxito volverá al MSCI COLCAP desde el 25 de noviembre tras cumplir criterios de liquidez y capitalización exigidos para el índice.

  • Grupo Éxito regresa al MSCI COLCAP. FOTO EL COLOMBIANO
    Grupo Éxito regresa al MSCI COLCAP. FOTO EL COLOMBIANO
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 1 hora
bookmark

Si va a invertir en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), tenga en cuenta que la acción ordinaria del Grupo Éxito regresará al MSCI COLCAP, el indicador más relevante.

La actualización fue realizada por MSCI el pasado 12 de noviembre, se trata uno de los proveedores de índices más reconocidos a nivel internacional, que determinó que la compañía cumple los criterios de capitalización y liquidez requeridos para hacer parte del selecto grupo de emisores que conforman este índice.

La noticia es importante porque el Grupo hará parte de ese índice bursátil que reúne las acciones más importantes y más negociadas en la Bolsa colombiana.

Entérese: Grupo Éxito revierte pérdidas y alcanza utilidad neta de $142.905 millones en el tercer trimestre de 2025

Cuando una empresa está en ese índice, aparece ante inversionistas nacionales y extranjeros como una compañía sólida, activa y con buen nivel de negociación.

Con su retorno al índice, la compañía aumenta su presencia en los portafolios que siguen estándares globales, reforzando su posición dentro del ecosistema financiero del país.

La nueva canasta del MSCI COLCAP entrará en vigor el próximo 25 de noviembre de 2025, fecha a partir de la cual el mercado reflejará la reincorporación del Grupo Éxito dentro del principal índice bursátil del país.

¿Por qué es relevante el reingreso al MSCI COLCAP?

El regreso al índice representa una oportunidad estratégica para el Grupo Éxito, ya que incrementa la visibilidad de su acción, fortalece su liquidez en el mercado y amplía su potencial para atraer nuevos inversionistas.

Consulte: Grupo Éxito duplica compras a campesinos del Valle del Cauca que sustituyen sus cultivos ilícitos

Según la compañía, formar parte del MSCI COLCAP permite mejorar la integración de su acción en portafolios diversificados de carácter internacional, lo que favorece la demanda de largo plazo.

La empresa destacó que esta inclusión es clave para fortalecer su credibilidad ante la comunidad financiera global. “El reingreso de la acción del Grupo Éxito al MSCI COLCAP nos confirma que vamos por el camino correcto. Es una señal de confianza del mercado en nuestra compañía, en nuestra estrategia y en la visión de largo plazo que nos hemos propuesto”, afirmó Carlos Calleja, CEO del Grupo Éxito.

Al respecto, Fernando Carbajal, CFO del Grupo Éxito, señaló: “Este logro nos llena de orgullo, pero sobre todo nos compromete aún más con nuestros accionistas. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad, disciplina y visión de largo plazo para que nuestra acción refleje el valor del negocio”.

Le puede gustar: “Buscamos cuidar el centavo y sacarle el jugo a las inversiones”: presidente del Grupo Éxito

