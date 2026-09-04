Grupo Nutresa lanzó nueva colección de su paleta Drácula con Westcol con casi un millón de personas conectadas en streaming

El Grupo Nutresa y el streamer Westcol hicieron una alianza en la que cerca de un millón de personas se conectaron al directo que tuvo como fin el lanzamiento de la nueva paleta Drácula. Allí, Drácula y el creador de contenido paisa “abrieron las puertas del Castillo Mutante”, marcando un nuevo hito para la tradicional marca de Halloween de Grupo Nutresa. La transmisión, realizada este 3 de septiembre, sirvió para presentar la “Llave de la Profecía”, el primer coleccionable de Drácula cocreado con un streamer, en una estrategia que combina entretenimiento, gaming, productos físicos y comunidades digitales. La cifra de audiencia representa uno de los principales resultados de una estrategia que busca transformar la relación de la marca con sus consumidores y, especialmente, acercarse a públicos jóvenes que consumen entretenimiento principalmente a través de plataformas digitales. Le puede interesar: Nutresa lanzó campaña inspiradora: cambió 30 millones de empaques de 17 marcas para llevar mensajes de esperanza

Drácula quiere vender más de 12 millones de unidades

La alianza no se limita al streaming, puesto que Grupo Nutresa diseñó una estrategia que integra producto físico, experiencias digitales y gaming con el objetivo de impulsar el desempeño comercial de Drácula durante la temporada de Halloween. La compañía apunta a superar los 12 millones de unidades vendidas y alcanzar un crecimiento de 30% durante Halloween. El centro de la campaña es la colección “Secretos del Pasillo Mutante”, en la que aparece la Llave de la Profecía, diseñada por Westcol y marcada con su característica W. Se trata de una edición limitada que, de acuerdo con la compañía, funciona como acceso al universo creado alrededor de Drácula y busca convertir el tradicional ritual de comprar un helado y descubrir un coleccionable en una experiencia de entretenimiento. “Obvio tenía que entrar. Drácula me abrió su Castillo como nunca lo había hecho antes”, afirmó Westcol al presentar la alianza. El creador agregó que fue él quien creó la Llave de la Profecía y que ahora serán los consumidores quienes tendrán que descubrir qué hay detrás del denominado Pasillo Mutante. Lea más: Blessd, Ryan Castro y hasta Karol G: colaboración de artistas urbanos con marcas dispara ventas hasta en un 40% en Colombia

20 nuevos coleccionables y una experiencia en Fortnite

La estrategia contempla 20 nuevos coleccionables con un sistema Mix & Match, que permite a los consumidores combinar diferentes piezas para crear sus propios monstruos. A esto se suma una edición limitada de la malteada Drácula en El Corral, que incluirá 36 vasos del Pasillo Mutante. Cada vaso tendrá un secreto que solo podrá descubrirse al girarlo. Pero la apuesta también sale del mundo físico. La marca desarrolló un mapa interactivo del Castillo de Drácula en Fortnite, donde los jugadores podrán recorrer los diferentes espacios del universo creado para la campaña. Así, el producto deja de ser solamente un helado de temporada y se convierte en el punto de entrada a una experiencia que combina colección, entretenimiento, redes sociales y videojuegos.

De las celebridades a la cocreación con creadores

La alianza con Westcol también refleja un cambio más amplio en la estrategia de marketing de Grupo Nutresa. La compañía ha venido pasando de los modelos tradicionales de patrocinio de celebridades a esquemas en los que los artistas y creadores participan directamente en la construcción de productos, narrativas y experiencias para sus comunidades. Uno de los antecedentes más visibles fue la alianza entre Jumbo y Ryan Castro, que evolucionó hacia la creación de un universo propio alrededor del artista, con productos como la Jumbo Awoolatina y coleccionables asociados a la campaña. En ese caso, la estrategia también buscó trasladar elementos de la identidad del cantante hacia el producto y generar una experiencia que trascendiera el empaque. Otro ejemplo fue #ElSaborDeCreer, una campaña que reunió 17 marcas de Grupo Nutresa y utilizó a J Balvin como figura central, además de una red de creadores digitales para amplificar el contenido. Conozca también: Esta es la chocolatina Jumbo viral de Ryan Castro: la estrategia de Nutresa para Amor y Amistad La compañía señaló en esa campaña que alcanzó más de 150 millones de impactos digitales, mostrando el potencial que Nutresa identifica en la combinación entre marcas masivas y comunidades digitales.

¿Por qué Westcol?

La elección de Westcol responde precisamente al tamaño y comportamiento de su audiencia. Según el material entregado por Grupo Nutresa, el creador acumula 57 millones de horas vistas, lo que lo ubica como el segundo creador de contenido en español más visto a nivel mundial. Para la marca, la apuesta consiste en aprovechar esa capacidad de conexión para trasladar a Drácula a un espacio donde el consumidor no solo recibe publicidad, sino que participa, interactúa y comparte la experiencia. “Con Westcol quisimos ir más allá de una colaboración. Queríamos una fusión real de dos comunidades”, explicó Luisa Fernanda Carrizosa Baraya, gerente de mercadeo del negocio de helados del Grupo Nutresa. La ejecutiva agregó que el creador aporta una conexión directa con sus audiencias y una capacidad de interacción en tiempo real, mientras que Drácula cuenta con un universo construido durante años alrededor del terror, sus personajes, los coleccionables y Halloween. “Ahora comparten la misma Llave, el mismo Halloween, el mismo ritual”, resumió Carrizosa. Conozca también: Grupo Nutresa consolida su dominio en el negocio de los snacks tras control total de Productos Yupi

El marketing de Nutresa busca convertirse en entretenimiento

El caso Drácula-Westcol muestra hacia dónde está llevando Grupo Nutresa algunas de sus estrategias de construcción de marca: menos campañas aisladas y más universos alrededor de los productos. En lugar de concentrar la comunicación únicamente en televisión, puntos de venta o publicidad digital, la compañía está llevando sus marcas hacia espacios donde las audiencias ya pasan buena parte de su tiempo: transmisiones en vivo, videojuegos, redes sociales y comunidades de creadores. El récord de casi un millón de espectadores para el streaming de Drácula y Westcol se convierte así en una señal del potencial de este modelo. Para Drácula, el desafío ahora será transformar esa atención digital en consumo, coleccionismo y participación durante la temporada de Halloween. La meta ya está definida: más de 12 millones de unidades vendidas y un crecimiento de 30%. La tradicional marca de helados busca demostrar que Halloween puede ser más que una temporada comercial: puede convertirse en un universo en el que convergen producto, cultura digital, gaming y entretenimiento en vivo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: