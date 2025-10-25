Grupo Nutresa consolida su dominio en el negocio de los snacks tras control total de Productos Yupi

El Grupo Nutresa continúa refrescando su portafolio y consolidando su presencia en el mercado de alimentos. La compañía liderada por Jaime Gilinski anunció ante la Superintendencia Financiera que asumió el control total de la sociedad panameña Alcora, principal inversionista de Productos Yupi, un paso más hacia su apuesta por el segmento de los snacks, uno de los más dinámicos del consumo masivo en Colombia y la región.
La operación se realizó tras la aprobación de una escisión parcial del patrimonio de Inversionista Alcora, decisión tomada de forma conjunta con los demás accionistas. Con ello, Nutresa pasa a ser titular de Alcora y de todas sus compañías subordinadas, entre ellas la reconocida marca de pasabocas Productos Yupi.
Esta adquisición se inscribe dentro de la estrategia de expansión y consolidación del conglomerado alimenticio propiedad del Grupo Gilinski, que hoy cuenta con más de 60 marcas en nueve categorías de productos.