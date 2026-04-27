Nutresa lanzó campaña inspiradora: cambió 30 millones de empaques de 17 marcas para llevar mensajes de esperanza

Por primera vez en su historia centenaria, Grupo Nutresa decidió intervenir algunas de sus marcas más reconocidas para llevar un mensaje de optimismo a los hogares del país. Bajo el concepto #ElSaborDeCreer, la compañía puso en circulación más de 30 millones de empaques con frases que apelan a la confianza y la esperanza en medio de un contexto desafiante para Colombia.
La iniciativa reúne a 17 marcas emblemáticas como Jet, Jumbo, Chocolate Corona, Colcafé, Sello Rojo, Zenú, Doria, Chocolisto, Ducales y Saltín Noel, entre otras, que de manera temporal reemplazaron sus logotipos por mensajes positivos pensados para el día a día de los consumidores.