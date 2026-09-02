Guillermo Jaramillo, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina, bajo la lupa de la Procuraduría por la crisis en Nueva EPS

La crisis de la Nueva EPS —la de más afiliados del país, con más de 11 millones de usuarios— vuelve a generar cuestionamientos en los organismos de control. Un informe de la Procuraduría General de la Nación plantea la necesidad de establecer posibles responsabilidades disciplinarias de 13 exfuncionarios del Gobierno del expresidente Gustavo Petro relacionados con la vigilancia, administración e intervención de la entidad. Entre estos se puso especial atención al exministro de Salud, Guillermo Jaramillo; el exsuperintendente del sector, Daniel Quintero, y el exagente interventor de esa aseguradora, Jorge Iván Ospina.
El informe fue elaborado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, bajo la coordinación de Mónica Ulloa. En este se sostiene, según contó El Tiempo, que existen elementos suficientes para solicitar una investigación disciplinaria que permita determinar si las actuaciones u omisiones de esos exfuncionarios mencionados tuvieron incidencia en las dificultades que continúa presentando Nueva EPS.
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El caso de Guillermo Jaramillo ocupa un lugar central en el informe. El exministro, quien estuvo al frente de esa cartera entre mayo de 2023 y agosto de 2026, aparece como uno de los funcionarios cuya conducta deberá ser examinada. El Ministerio Público busca establecer si durante su gestión se produjeron actuaciones que pudieran estar relacionadas con el deterioro de la atención y de las condiciones administrativas y financieras de la aseguradora.