Petro empieza a sentir el golpe de la Lista Clinton: la razón por la que Avianca no lo llevó a México

Apenas hace un mes Gustavo Petro dejó la Casa de Nariño y ya empieza a “pasar penas” por su inclusión en la Lista Clinton, sobre todo cuando tiene que salir del país.

El pasado 30 de agosto, el expresidente tenía previsto viajar a México en un vuelo de Avianca, pero fue notificado de que la aerolínea no podía llevarlo.

A última hora, tuvo que buscar otra opción para poder salir del país, hasta que Aeroméxico aceptó transportarlo, pese a las posibles represalias del gobierno de Estados Unidos.

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El episodio fue revelado por el propio Petro durante una entrevista con el expresidente de Ecuador Rafael Correa para el medio ruso RT.

Según contó, la aerolínea colombiana decidió no transportarlo después de que su nombre apareciera en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

“Te suspendieron, el ticket lo devolvieron, no permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionados en Estados Unidos; esas son las consecuencias de esas medidas unilaterales de Estados Unidos”, contó Correa.

Petro respondió que fue sancionado, según él, por “decir la verdad”. Este diario consultó a Avianca para incluir su versión y señalaron que no se pronunciarán al respecto.

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“Cuando salgo del discurso de Naciones Unidas, que tiene una ley norteamericana que me protege, me meten en la lista OFAC, meten a todos los magistrados de la cortes internacionales. Empiezan a atacar a todo aquel que se había opuesto al genocidio, y empezamos a entender que no es más sino Netanyahu tratando de salvarse de la cárcel gracias a un gobierno muy poderoso como el de los Estados Unidos, que le sirve para acorralar a quienes están diciendo la verdad”, aseguró el exmandatario colombiano.

Una vez a bordo del avión, cuando ya estaba instalado en la cabina de primera clase, fue reconocido por un ciudadano, al parecer colombiano, quien no dudó en interpelarlo y, de manera efusiva, le gritó la consigna “¡Estamos firmes por la patria, firmes!”.

La frase hace referencia directa a uno de los mensajes utilizados durante la campaña política del hoy presidente Abelardo de la Espriella.

El inesperado encuentro puso al exmandatario en una situación incómoda frente a los demás pasajeros.

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Petro, sin embargo, decidió no responder. Se concentró en revisar su teléfono celular y se limitó a sonreír, mientras el ciudadano continuaba con la consigna, sin que se produjera una confrontación entre ambos.

El episodio no pasó a mayores. Una vez en México, el exmandatario cumplió con una agenda que incluyó visitas a universidades, conferencias y varios encuentros políticos y académicos.

Uno de los encuentros fue el que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quien conversó sobre distintos asuntos de la agenda internacional y la relación entre ambos países.