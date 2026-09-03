Video | Incómodo momento vivió expresidente Petro en vuelo a México

Gustavo Petro, expresidente de Colombia, protagonizó un particular episodio durante su viaje rumbo a México tras abordar un vuelo de la aerolínea Aeroméxico. Esta decisión se vio precedida por la negativa de la aerolínea colombiana Avianca a transportarlo debido a las repercusiones derivadas de su inclusión en la Lista Clinton de los Estados Unidos.
El incidente ocurrió mientras Petro se encontraba ubicado en la cabina de primera clase. De repente, fue reconocido por un ciudadano, al parecer colombiano, que al pasar cerca de su asiento, le gritó de manera efusiva la consigna: “¡Estamos firmes por la patria, firmes!”