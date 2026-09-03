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Video | Incómodo momento vivió expresidente Petro en vuelo a México

El exmandatario colombiano viajó en una aerolínea mexicana debido a que Avianca no le permitió volar por estar incluido en la Lista Clinton.

  • Gustavo Petro fue identificado por un ciudadano en un vuelo rumbo a México. Foto: Captura de video @ColombiaOscura
    Gustavo Petro fue identificado por un ciudadano en un vuelo rumbo a México. Foto: Captura de video @ColombiaOscura
El Colombiano
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hace 3 horas
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Gustavo Petro, expresidente de Colombia, protagonizó un particular episodio durante su viaje rumbo a México tras abordar un vuelo de la aerolínea Aeroméxico. Esta decisión se vio precedida por la negativa de la aerolínea colombiana Avianca a transportarlo debido a las repercusiones derivadas de su inclusión en la Lista Clinton de los Estados Unidos.

El incidente ocurrió mientras Petro se encontraba ubicado en la cabina de primera clase. De repente, fue reconocido por un ciudadano, al parecer colombiano, que al pasar cerca de su asiento, le gritó de manera efusiva la consigna: “¡Estamos firmes por la patria, firmes!”

Esta frase hace alusión directa a la campaña política del hoy presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Frente a la sorpresiva interpelación, el exmandatario optó por ignorar al ciudadano al revisar su teléfono celular y limitarse a sonreír sin emitir ninguna respuesta verbal.

Petro viajó a México con la autorización previa del Congreso de la República para cumplir una agenda académica y editorial, que incluye dictar una conferencia sobre crisis climática en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Lea también: Avianca no quiso llevar a Petro a México: los chicharrones de estar en la lista Clinton

Esta salida internacional del expresidente ya venía precedida de serias dificultades logísticas en Colombia. El pasado 30 de agosto, el expresidente tenía planeado viajar en un vuelo de Avianca, pero la aerolínea canceló su tiquete a última hora debido a su aparición en el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, comúnmente conocida como Lista Clinton, pues fue incluido el 24 de octubre de 2025.

El propio exmandatario confirmó el inconveniente en Ciudad de México durante una charla grabada para el programa de televisión del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. “Te suspendieron, el ticket lo devolvieron, no permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionados en Estados Unidos”, expuso el exmandatario ecuatoriano en la conversación.

Sobre la decisión de Avianca, expertos han sostenido que la sanción impuesta por la OFAC a Petro establece el bloqueo de sus bienes e intereses patrimoniales bajo jurisdicción de los Estados Unidos, pero no contiene una prohibición general que le impida viajar en avión.

Sin embargo, dicha decisión se explicaría con el fenómeno de “overcompliance” (sobrecumplimiento) que ocurre cuando las empresas que operan bajo reglas o jurisdicción estadounidense prefieren restringir operaciones más allá de lo que la norma exige para evitar cualquier riesgo de severas penalizaciones de la OFAC, las cuales pueden superar los 250.000 dólares e incluso la pérdida de licencias comerciales en el país norteamericano.

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Por otra parte, Aeroméxico decidió adoptar un criterio distinto y aceptó transportarlo hacia el país Azteca, asumiendo la transacción y permitiendo que el expresidente cumpliera con su agenda internacional.

Siga leyendo: Petro se reunió con autor de libro sobre el Che Guevara en su primer viaje internacional como expresidente

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Avianca no permitió que Gustavo Petro viajara en uno de sus vuelos?
Avianca canceló el tiquete de Petro debido a su inclusión en la Lista Clinton de Estados Unidos. Según expertos citados en la noticia, la decisión estaría relacionada con el temor de la aerolínea a enfrentar sanciones de la OFAC.
¿La Lista Clinton prohíbe a Gustavo Petro viajar en avión?
No. La sanción de la OFAC establece el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales de Petro bajo jurisdicción estadounidense, pero, según los expertos citados, no contempla una prohibición general para viajar en avión.
¿Por qué Gustavo Petro viajó a México y qué actividades tiene programadas?
Petro viajó a México con autorización previa del Congreso para cumplir una agenda académica y editorial. Entre sus actividades está dictar una conferencia sobre crisis climática en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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