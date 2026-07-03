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¿Esperanzado tras hablar con Trump? Esto necesita Petro para que lo saquen de la lista Clinton

El presidente Gustavo Petro sostuvo una conversación con el primer mandatario de Estados Unidos en la mañana de este 3 de julio. Allí, habría pedido a Trump que lo saque de esta “lista negra”, paso clave para hacerlo realidad.

  • El presidente Gustavo Petro junto al presidente Donald Trump en una visita a la Casa Blanca a principios de febrero de 2026. Foto: Redes sociales.
    El presidente Gustavo Petro junto al presidente Donald Trump en una visita a la Casa Blanca a principios de febrero de 2026. Foto: Redes sociales.
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
hace 1 hora
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El presidente Gustavo Petro conversó esta mañana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Allí le habría pedido que lo saque de la lista Clinton, en la que está incluido desde el año pasado.

El nombre oficial de la misma es lista OFAC, por la entidad que la realiza: la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

“Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema”, dijo el presidente. Pero, ¿qué necesita para que lo saquen de esa “lista negra”?

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Lo que necesita Petro para que lo saquen

La defensa de Petro tiene que presentar un informe escrito al Departamento del Tesoro de EE. UU., el encargado de la lista, aportando pruebas que desmientan las razones para haberlo incluido. En este caso, por supuestamente favorecer al narcotráfico. Esto fue corroborado por el abogado Óscar Santamaría, que habló con EL COLOMBIANO.

Para el experto, lo más fundamental es “la voluntad política del gobierno de Estados Unidos”. En otras palabras, Trump tiene la potestad de mandar a que saquen a Petro. Aunque la información de la lista la revise una junta del Departamento del Tesoro, este depende del poder presidencial.

Un ejemplo oportuno para esto es el caso de Venezuela, donde, por órdenes de Trump, esa entidad ha levantado restricciones. Entre las más relevantes, hasta ahora, ha sido sacar de la lista Clinton a la jefa interina del régimen dictatorial, Delcy Rodríguez.

Bernie Moreno ya había mencionado el tema

Cabe recordar, a su vez, que el senador republicano Bernardo “Bernie” Moreno, nacido en Bogotá, se refirió al tema de sacar a Petro de la lista cuando fue observador internacional para la segunda vuelta presidencial.

“Yo creo que eso es posible y probable”, respondió en una entrevista de Noticias Caracol el lunes después de las elecciones, cuando le preguntaron por la posibilidad de excluir a Petro de la lista.

Noticia en desarrollo...

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