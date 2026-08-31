Petro se reunió con autor de libro sobre el Che Guevara en su primer viaje internacional como expresidente

El expresidente Gustavo Petro salió del país por primera vez desde que dejó la Casa de Nariño, tras haber pedido permiso al Congreso para poder hacerlo. En su destino, se reunió con el autor de un libro sobre el político comunista Ernesto “Che” Guevara.
Pero, ¿a dónde fue y a qué? Petro está en Ciudad de México y dará una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Hablaré del último capitulo de mi libro por salir que analiza por qué la robotización que impone la actual fase de acumulación del capital nos lleva al fascismo” (sic), dijo el expresidente, quien agregó que los cupos a esa charla se agotaron “en dos horas”.
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