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Video | Gustavo Puerta tuvo un debut soñado con Olympiacos: gol y protagonismo ante Volos

Gustavo Puerta tuvo un estreno soñado con Olympiacos: fue titular, marcó gol y selló el 3-0 sobre Volos en la Copa de Grecia.

  • Gustavo puerta festejó su primer gol con el Olympiacos en su debut. FOTO @olympiacosfc
    Gustavo puerta festejó su primer gol con el Olympiacos en su debut. FOTO @olympiacosfc
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 29 minutos
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Gustavo Puerta comenzó de la mejor manera su nueva etapa en el fútbol griego. El volante colombiano fue titular por primera vez con el Olympiacos y respondió con gol en el duelo frente a Volos, correspondiente a la Copa de Grecia.

El mediocampista, recientemente incorporado al conjunto de El Pireo, apareció en el área rival y aprovechó una asistencia del mexicano Armando González para marcar el 3-0. Puerta recibió el balón cerca del punto penal y definió con una exquisita ‘picadita’ por encima del arquero Alexei Koselev.

El tanto llegó al minuto 68 y significó el primer gol del colombiano con la camiseta de Olympiacos, apenas unos días después de su llegada al club. Tres minutos después de marcar, el técnico José Luis Mendilibar decidió sustituirlo para darle ingreso a Remo Freuler.

Un estreno que ilusiona

Puerta había sido convocado para el partido de la Superliga griega ante el mismo Volos el pasado 5 de septiembre, pero permaneció en el banco de suplentes durante el empate 1-1. En la Copa de Grecia, sin embargo, recibió la confianza de Mendilibar para arrancar desde el comienzo y no desaprovechó la oportunidad.

El colombiano llegó a Olympiacos procedente del Racing de Santander, después de una temporada en la que también fue protagonista con la Selección Colombia. Su llegada al fútbol griego representa un nuevo paso en su carrera y busca darle los minutos y la experiencia necesarios antes de continuar su proyecto ligado al Nottingham Forest.

Su primer partido oficial como titular no pudo tener un mejor desenlace: debut, gol y una definición de gran calidad para Gustavo Puerta, quien ya comenzó a dejar su sello en Grecia.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo fue el debut de Gustavo Puerta con Olympiacos?
Gustavo Puerta fue titular ante Volos por la Copa de Grecia y tuvo un estreno soñado al marcar el tercer gol de su equipo.
¿Cómo marcó Puerta su primer gol con Olympiacos?
El colombiano recibió el balón dentro del área y definió con una gran picada por encima del arquero para poner el 3-0.
¿Qué significa este estreno para el colombiano?
El gol le permite a Puerta comenzar con confianza su nueva etapa en el fútbol griego y demostrar que puede ser una alternativa importante para el técnico José Luis Mendilibar.
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