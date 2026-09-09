Gustavo Puerta ya conquista a Olympiacos: gol, ovación y protagonismo en su debut

Gustavo Puerta necesitó apenas un partido para comenzar a ganarse un lugar especial entre los hinchas del Olympiacos. El volante colombiano debutó este martes con el conjunto griego y respondió con un gol en el triunfo 3-2 sobre Volos, por la Copa de Grecia. El vallecaucano, de 23 años, ingresó como una de las novedades del equipo y en el minuto 68 apareció para marcar su primer tanto con la camiseta del Olympiacos, en un estreno que terminó siendo inolvidable tanto por su aporte futbolístico como por la reacción de la afición.

Los seguidores del conjunto rojiblanco, que marcha líder de su grupo con seis puntos, celebraron la actuación del colombiano y comenzaron a corear su nombre desde las tribunas del estadio Georgios Karaiskakis. “¡Gustavo Puerta!”, se escuchó entre aplausos cuando el mediocampista abandonó el terreno de juego en el minuto 71. El jugador respondió al gesto de los aficionados levantando las manos en señal de agradecimiento. Entérese: Video | Gustavo Puerta tuvo un debut soñado con Olympiacos: gol y protagonismo ante Volos El estreno representa un comienzo alentador para Puerta, quien llegó al Olympiacos después de su paso por el Racing de Santander, club español al que estuvo vinculado desde 2025. Su llegada al fútbol griego se produjo después de convertirse en uno de los volantes destacados de Colombia en el Mundial de Norteamérica.

Ahora, el vallecaucano se alista para seguir deleitando con sus condiciones. Olympiacos enfrentará este sábado al OFI Creta, por la cuarta jornada de la Superliga de Grecia. El encuentro comenzará a las 11:00 a. m., hora colombiana, y será transmitido por Claro Sports. El buen debut de Puerta aumenta la expectativa alrededor de su adaptación al fútbol griego y abre la puerta a una etapa en la que buscará consolidarse como una pieza importante del actual campeón y líder del torneo. Lea también: James Rodríguez tendría inesperado destino en Italia: negocia con club de la Serie B Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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