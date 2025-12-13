Apareció Zulma Guzmán, la señalada de la muerte de dos niñas por envenenamiento de talio en frambuesas; esto fue todo lo que dijo

Zulma Guzmán Castro, la principal sospechosa en la investigación por el envenenamiento con talio y la muerte de las menores Emilia Forero e Inés de Bedout reapareció públicamente tras varios días en silencio. La reaparición de la empresaria, quien se encuentra en el exterior y es buscada por la Interpol, se dio en una entrevista con el portal Focus Noticias, en donde dio detalles y respondió sobre los señalamientos en su contra. Lea también: Despecho y veneno: la supuesta obsesión fatal tras las muertes con talio Guzmán Castro negó tener responsabilidad en los hechos investigados y afirmó contar con las pruebas necesarias para respaldar su versión ante la justicia. La sospechosa, cuya ubicación sigue siendo desconocida por las autoridades, salió del país con destino a Argentina días después de que las menores fallecieran. “La estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una versión que acaba conmigo sin ningún proceso, ninguna garantía de un juicio justo en estos momentos”, expresó ante el medio la empresaria, quien denunció ser víctima de un plan para dañar su imagen. La mujer manifestó su desconcierto, argumentando que “no entendía” por qué la inculpaban a ella, pues “no tenía ningún motivo” para cometer un crimen de esa naturaleza. La Fiscalía ha fundamentado su hipótesis en rastreos de paquetes, registros telefónicos y datos de geolocalización.

Zulma Guzmán reconoció haber tenido una relación clandestina con Juan de Bedout

Uno de los enfoques de la investigación ha sido la relación extramatrimonial que la empresaria mantuvo con Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas. Guzmán Castro confesó haber sido pareja sentimental de Juan de Bedout de manera clandestina, aunque negó haber conocido a su esposa. Respecto a la pareja del padre de una de las menores, la empresaria mencionó una conversación con de Bedout posterior a la muerte de su esposa.

“Yo lo vi cuando quedó viudo, en noviembre, tomamos un café y él me comentó que ella había muerto de cáncer, ella había tenido cáncer en el 2016 o 2017, creo, y le regresó, pero también ese día me dijo que habían tenido un susto, así me lo dijo, porque a principios de año ya había tenido una intoxicación por una sustancia, no estoy completamente segura de si me nombró esa sustancia talio o si me dijo simplemente que le habían encontrado algo que le había envenenado o le había hecho daño, no estoy segura exactamente que me dijo”, comentó.

Zulma Guzmán y las pruebas para demostrar su inocencia