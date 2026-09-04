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Hallan sin vida al argentino Pablo Carrizo, que había desaparecido en Medellín

El cuerpo del bartender argentino Pablo Carrizo, desaparecido tras salir de El Poblado en Medellín, fue hallado en Montería. Las autoridades investigan si su muerte ocurrió por un accidente de tránsito en la vía hacia Cartagena.

  • Pablo Carrizo Hryc trabajó en discotecas, bares, hoteles y resorts en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y Venezuela, y colaboraba en artículos especializados para revistas y periódicos en Argentina y Colombia. Foto: Redes sociales
    Pablo Carrizo Hryc trabajó en discotecas, bares, hoteles y resorts en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y Venezuela, y colaboraba en artículos especializados para revistas y periódicos en Argentina y Colombia. Foto: Redes sociales
El Colombiano
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hace 25 minutos
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La intensa búsqueda del argentino Pablo Carrizo Hryc, de quien amigos y parientes reportaron su desaparición en Medellín desde el pasado 18 de agosto, tuvo un desenlace trágico. Las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en el Caribe colombiano.

Según el reporte preliminar, el hombre, quien se consideraba un “argentino con corazón colombiano”, y que era embajador de la World Class Competition Colombia Master en coctelería, murió, aparentemente, en un accidente de tránsito en Montería, capital del departamento de Córdoba.

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Carrizo había sido visto por última vez en El Poblado, en el sur de Medellín, luego de que saliera del hotel en que se hospedaba con rumbo a la ciudad colombiana de Cartagena, donde vivía con su esposa e hija.

En el exclusivo sector de Medellín, Pablo se encontraba desarrollando una consultoría especializada para el restaurante del establecimiento de hospedaje.

Las autoridades aún investigan las causas de la muerte del ciudadano argentino y si se presentaron fallas mecánicas en el vehículo en el que se transportaba por la vía que conecta a Medellín con Cartagena.

Pablo Carrizo Hryc estudió coctelería clásica y moderna, gerencia de bares (Bar Manager), sommelier y cocina. Es licenciado en Administración de Empresas Hoteleras por la Universidad de Morón, en Buenos Aires, Argentina.

Trabajó en discotecas, bares, hoteles y resorts en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y Venezuela. Fue gerente de una de las cadenas hoteleras españolas más importantes y colaboraba en artículos especializados para revistas y periódicos en Argentina y Colombia, país al que regresó en 2011 como líder de la World Class Competition.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Pablo Carrizo Hryc y qué hacía en Medellín antes de su desaparición?
Pablo Carrizo era un destacado bartender, sommelier y consultor hotelero argentino, reconocido como embajador de la World Class Competition Colombia. Se encontraba en el sector de El Poblado (Medellín) realizando una asesoría gastronómica para un hotel antes de perder contacto con su familia.
¿Dónde y en qué circunstancias fue hallado el cuerpo del ciudadano argentino?
Su cuerpo fue localizado en Montería (Córdoba). Las investigaciones preliminares indican que habría sufrido un fatal accidente de tránsito mientras viaja por carretera desde Medellín con destino a Cartagena, ciudad donde residía junto a su esposa e hija.
¿Qué hipótesis e investigaciones adelantan las autoridades sobre su muerte?
Las autoridades viales y judiciales investigan las causas del siniestro en el corredor vial que conecta a Medellín con la Costa Caribe, evaluando si el vehículo en el que se desplazaba sufrió fallas mecánicas o si intervinieron otros factores en el accidente.
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