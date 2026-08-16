Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Hallan muerto en Cali al abogado Juan José Salazar tras el terremoto: fue mencionado en caso de Álvaro Uribe

Salazar era asociado de la firma de Diego Cadena y había sido mencionado en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe.

  • El abogado Juan José Salazar Cruz fue hallado sin vida entre los escombros del edificio Ana Pilar, en Cali, tras varios días de búsqueda. FOTO: Redes sociales, Colprensa.
    El abogado Juan José Salazar Cruz fue hallado sin vida entre los escombros del edificio Ana Pilar, en Cali, tras varios días de búsqueda. FOTO: Redes sociales, Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 48 minutos
bookmark

Las labores de rescate tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejaron este domingo un nuevo hallazgo en Cali. Entre los escombros del edificio Ana Pilar, una de las estructuras que colapsó durante el sismo, fue localizado el cuerpo sin vida del abogado penalista Juan José Salazar Cruz, de 38 años.

La información fue reportada por El Tiempo señaló que el cuerpo del abogado fue encontrado durante la madrugada del domingo 16 de agosto. De acuerdo con reportes oficiales conocidos por ese medio, Salazar fue localizado junto a su novia, Valentina Marcano, quien también falleció.

Durante varios días, familiares, amigos y compañeros de trabajo mantuvieron la esperanza de encontrarlos con vida. Incluso, según el reporte de El Tiempo, personas que permanecían en el lugar aseguraban haber escuchado voces bajo los escombros y organizaron una cadena de oración mientras avanzaban las labores de rescate.

Lea más: Martín Vivas, niño de 10 años, murió junto a su mamá y abuela tras terremoto en Cali

Hacia las 5 de la madrugada se confirmó que el abogado hacía parte de los cuerpos recuperados por los organismos de emergencia.

¿Quién era Juan José Salazar?

Salazar era abogado penalista y estaba vinculado como asociado a Cadena & Asociados, firma del abogado Diego Cadena. Según la información publicada por El Tiempo atendía la oficina de la firma en Cali, ciudad donde residía junto con Marcano.

El nombre de Salazar también había aparecido en el expediente relacionado con el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el caso de presunto soborno a testigos.

Uribe fue absuelto en ese proceso y la decisión actualmente se encuentra en revisión ante la Corte. Diego Cadena, por su parte, también fue investigado dentro de ese caso.

El hallazgo de Salazar se produjo mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en distintos puntos de Cali para remover los restos de las edificaciones afectadas y establecer si todavía hay personas que puedan ser rescatadas con vida.

El edificio Ana Pilar, ubicado en el centro de la ciudad y cerca de la Plaza de Toros, se convirtió en uno de los puntos de mayor atención durante las labores de búsqueda.

Aunque el hallazgo de nuevas víctimas ha marcado las últimas jornadas, los organismos de socorro mantienen las operaciones de búsqueda y rescate en otros sectores afectados por el terremoto.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Juan José Salazar?
Juan José Salazar Cruz era un abogado penalista de 38 años y asociado de la firma Cadena & Asociados, de Diego Cadena. También había sido mencionado en el expediente del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.
¿Dónde encontraron a Juan José Salazar tras el terremoto?
El cuerpo de Juan José Salazar fue encontrado entre los escombros del edificio Ana Pilar, en el centro de Cali, estructura que colapsó durante el terremoto del 10 de agosto.
¿Con quién estaba Juan José Salazar cuando ocurrió el terremoto?
Juan José Salazar fue localizado junto a su novia, Valentina Marcano, quien también murió. Ambos habían sido reportados como desaparecidos tras el colapso del edificio Ana Pilar.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos