Hallaron el cuerpo del grumete que cayó al río Magdalena en medio de maniobras de arribo del buque Gloria

La Armada de Colombia confirmó a través de un comunicado el hallazgo del cadáver del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien había caído a aguas del río Magdalena el pasado domingo, 31 de agosto, en medio de maniobras para el arribo del buque Gloria.

El cuerpo del grumete fue encontrado por guardacostas de la Armada que desde el mismo domingo que pasó el trágico suceso comenzaron con las labores de búsqueda en el acceso al puerto de Barranquilla.

La caída del joven tripulante al agua se dio en medio de las actividades de alistamiento para la entrada de la emblemática embarcación colombiana a Barraquilla.

“La Armada Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del Grumete Julián Fernando Condia Bello, un joven tripulante que con entrega y compromiso eligió servirle a la Patria desde el mar”, escribió la institución en su cuenta de X.

“Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento. Su memoria permanecerá viva en el corazón de quienes compartieron con él la vocación de defender a Colombia”, concluyó la Armada en su mensaje.