x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Hallaron el cuerpo del grumete que cayó al río Magdalena en medio de maniobras de arribo del buque Gloria

La Armada Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo del joven y anunció una investigación de los hechos.

  • El joven marino es oriundo de Boyacá. Debido al suceso, varias actividades relacionadas al buque Gloria fueron canceladas en Barranquilla. Fotos: Armada Nacional y Colprensa
    El joven marino es oriundo de Boyacá. Debido al suceso, varias actividades relacionadas al buque Gloria fueron canceladas en Barranquilla. Fotos: Armada Nacional y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 14 minutos
bookmark

La Armada de Colombia confirmó a través de un comunicado el hallazgo del cadáver del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien había caído a aguas del río Magdalena el pasado domingo, 31 de agosto, en medio de maniobras para el arribo del buque Gloria.

El cuerpo del grumete fue encontrado por guardacostas de la Armada que desde el mismo domingo que pasó el trágico suceso comenzaron con las labores de búsqueda en el acceso al puerto de Barranquilla.

Lea también: Infructuosa búsqueda de marino del buque Gloria que cayó al río Magdalena

La caída del joven tripulante al agua se dio en medio de las actividades de alistamiento para la entrada de la emblemática embarcación colombiana a Barraquilla.

“La Armada Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del Grumete Julián Fernando Condia Bello, un joven tripulante que con entrega y compromiso eligió servirle a la Patria desde el mar”, escribió la institución en su cuenta de X.

“Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento. Su memoria permanecerá viva en el corazón de quienes compartieron con él la vocación de defender a Colombia”, concluyó la Armada en su mensaje.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida