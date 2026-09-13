Ella es Keum Suk Gendry-Kim, la novelista gráfica que narró la vida de una esclava sexual del ejército japonés

Durante tres años, Lee Ok-Sun fue violada una y otra vez por cientos de hombres. Tenía apenas 16 años cuando, en 1942, fue raptada y encerrada en una casa de paredes de barro donde, junto a decenas de niñas y jóvenes, fue obligada a complacer a todo aquel que se creyera con derecho a poseerlas. A las otras miles de mujeres que vivieron lo mismo que Lee —algunos historiadores dicen que pudieron haber sido hasta 400.000— se les conoció como “mujeres de consuelo”. Fueron obligadas a permanecer en las llamadas “estaciones de consuelo”, campos de explotación sexual para las tropas japonesas que funcionaron durante la ocupación de Corea por parte del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial. Lea: Corea del Sur llega a la Fiesta del Libro con rituales, obras clásicas y un vistazo a su historia Esa es la historia que, con dibujos y viñetas, narra Hierba, la novela gráfica de la autora coreana Keum Suk Gendry-Kim. La obra, publicada por primera vez en 2017 en coreano, ha sido traducida a 14 idiomas, entre ellos el español, al que llegó en 2022 de la mano de Reservoir Books, sello de Penguin Random House. Desde entonces, el cómic, que muestra los vejámenes a los que fueron sometidas las mujeres coreanas —para Hierba, la autora hizo una amplia investigación sobre este episodio y entrevistó en numerosas ocasiones a la protagonista—, le ha dado la vuelta al mundo y ha recibido reconocimientos como el de The New York Times y The Guardian, que lo consideraron el mejor cómic del año. Gendry-Kim, quien se caracteriza por contar en sus libros historias de su natal Corea, como La espera, sobre la separación de una familia tras la división de Corea en 1945, y Mañana será otro día, acerca de las dificultades de una pareja joven para tener hijos, es una de las invitadas especiales de la Fiesta del Libro y la Cultura 2026. EL COLOMBIANO conversó con ella.

Durante 16 años vivió en Francia, donde comenzó su paso por el mundo editorial que siempre ha estado ligado a historias de Corea. ¿Qué le hizo entender ese país del suyo?

”En Corea no tenía preguntas sobre mi identidad, solo era una mujer coreana viviendo allá. Pero cuando estuve en Francia empecé a cuestionarme quién era yo. Como una chica de Asia, coreana, comencé a realizarme por primera vez varias preguntas sobre mí y sobre mi país”.

La mayoría de sus libros están basados en acontecimientos de la vida real. ¿Por qué prefiere contar este tipo de historias en lugar de hacer ficción?

“Cuando hablo sobre una persona real, es más interesante y también me llama más la atención, porque, al verla y describirla, puedo experimentar múltiples sentimientos y también aprendo sobre la vida y la muerte, sobre el mundo, sobre lo humano y sobre todo lo que está alrededor. Entonces, me parece más interesante tratar a una persona real que una ficción, porque eso aborda un espacio más amplio”.

¿Cómo fue el proceso de investigación que tuvo que llevar a cabo para realizar Hierba?

“Para hacer el libro leí muchos testimonios y también muchos libros sobre esa época, para entender mejor qué pasó y todo lo que ocurrió. Para describir la vida de las mujeres, busqué referencias, encontré investigadores y también personas relacionadas con este tema, como las víctimas, para realizar las entrevistas. Y fui a los lugares donde vivían las señoras, las abuelas, para sentir cómo se sintieron ellas en las estaciones, para percibir mis propios sentimientos y poder reflejarlos en la obra”.

En Hierba habla sobre el machismo, la obediencia y el silencio de las mujeres. ¿Qué considera que ha cambiado en Corea frente a estas situaciones y qué cree que todavía permanece?

“Ese fenómeno no ocurre solamente en Corea, sino también en todo el mundo. En otros países podemos ver situaciones similares. En aquella época era un problema mucho más grave que ahora, pero todavía podemos ver el machismo en la sociedad, porque eso no desaparece de un día para otro. Se necesita tiempo. Y cuando voy a la casa de las abuelas, en algunos lugares siento que es como si una parte del pasado estuviera regresando. También me parece que la discriminación contra las mujeres sigue existiendo, sin importar si son de las élites o de otros niveles económicos. Está presente de distintas maneras y, especialmente, en los contextos de guerra en los que se encuentran algunos lugares actualmente. {...} Hierba es un libro en el que pensé bastante. Cuando lo planeé, quería describir la vida de una mujer coreana de una manera universal, que pudiera aplicarse a muchas personas. No quería describir solamente un problema entre Japón y Corea, sino abordar, desde el punto de vista de las mujeres, problemas que pueden atravesar a muchas sociedades. Por eso creo que la historia de Hierba está conectada con las mujeres de otros lugares y de otros países”.

¿Considera que el cómic tiene una capacidad de expresión poética particular frente a otros géneros? ¿Qué emociones o problemáticas sociales cree que pueden contarse de una manera más poderosa a través del dibujo que de las palabras?