La Sagrada Familia, la obra eterna de Antoni Gaudí: así se construyó el templo del “arquitecto de Dios”

Los habitantes de Barcelona presenciaron en vivo y en directo un hito arquitectónico, que marcará un antes y un después en la historia de la Iglesia católica: la culminación de la torre central de la basílica de la Sagrada Familia, un proyecto extraordinario concebido por Antoni Gaudí, quien asumió el mando de la construcción tras la renuncia de Francisco de Paula del Villar.
Y es que este viernes una grúa amarilla colocó con total precisión el brazo superior de la gran cruz de 17 metros de altura y 13,5 de anchura, que completa la torre de Jesucristo, llevándola hasta los 172,5 metros y convirtiéndola automáticamente en la iglesia más alta del mundo.
La Sagrada Familia no está terminada en su totalidad, puesto que aún faltan algunos detalles para su posible bendición el 10 de junio de 2026, fecha que coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, considerado el “arquitecto de Dios”. Es posible que el papa León XIV asista a la bendición, aunque por el momento no hay confirmación oficial de su presencia.
A este templo todavía le faltan algunas fachadas en sus entradas, elementos escultóricos y adecuaciones internas. Sin embargo, lo principal era alcanzar la altura deseada de 172,5 metros para dar por culminada la edificación, cuya construcción se ha extendido durante 140 años.