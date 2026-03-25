Las veces en que Petro ha defendido a presuntos acosadores y maltratadores de mujeres al interior de su Gobierno

En los últimos años, la opinión pública ha puesto su atención en la violencia de género que ocupa los pasillos de instituciones públicas y privadas: desde acoso a internas en hospitales hasta las periodistas en los medios de comunicación. Sin embargo, los reflectores están en el también sobre el Gobierno Nacional, que debería dar ejemplo. Las denuncias van desde ministros hasta congresistas y directores de entidades estatales. A pesar de la gravedad de muchas de ellas, el presidente Gustavo Petro ha defendido a los acusados, alegando presunción de inocencia y segundas oportunidades sin ponerse del lado de las presuntas víctimas o del movimiento feminista, como lo prometió en campaña.

Su círculo más cercano: Denuncias por violencias de género que señalan como presunto responsable a Hollman Morris y a Armando Benedetti

Las denuncias contra Hollman Morris datan desde antes de su llegada a la dirección de RTVC. La más conocida, y que actualmente cursa un proceso en la Fiscalía, es la de Lina Castillo, quien trabajó con él en el Concejo de Bogotá en 2019. En aquel entonces, Morris le dijo a Castillo: “te propongo pagarte $400.000 pesos semanales mientras tú te pones en la tarea de buscar noticias y prensa sobre la crisis de salud pública en Bogotá”. El acuerdo fue verbal. Lea también: Hollman Morris estaría intimidando a mujer que lo denunció por presunto acoso sexual: “llegó a grabar con RTVC la audiencia en Fiscalía” En su momento, en una entrevista con La FM, Castillo había comentado en ese entonces que “además de las típicas frases por ir en falda, soy de rasgos morenos, un día empezó el primer comentario, salió alusivo al tema de que quería estar con una morena y me picaba el ojo. Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas. En ese momento empecé a distanciarme del equipo, a distanciarme un poco de toda la parte del trabajo y pues de la parte laboral”.

La denuncia completa fue expuesta por el medio con enfoque de género Volcánicas. En el relato, Castillo aseguró que, en una ocasión, durante un almuerzo: “me senté al costado izquierdo de Hollman. Él se golpeó las piernas con las palmas de sus manos y me dijo: ‘Siéntate acá negrita, este es tu puesto’ y yo me negué”. También le habría hecho, según Castillo, comentarios como que se fuera en falda a los debates importantes del Concejo para: “distraer a todo el mundo y que votaran negativo”.

A pesar de la gravedad de sus relatos, Castillo no tenía muchas pruebas tangibles de lo que relató. Tenía sus recuerdos, su palabra y la de otras mujeres que la respaldaron. Pero aquello no fue suficiente. Tras las denuncias, y antes de ser llevada al tribunal por parte de quien señaló como su acosador, Castillo rectificó la denuncia y se apartó del caso. Dos meses después, a Castillo la amenazaron con matarla si no guardaba silencio. Cuatro años después, Morris la denunció por presunta injuria y calumnia, alegando que su relato sobre acoso había sido falso. Actualmente, la Fiscalía redireccionó el caso a un despacho con asignación especial dentro de la entidad. En un comunicado, el ente investigador emitió un comunicado este martes para informar que se cambiará el fiscal que lleva la investigación sobre el escrache, que ha sido reconocido por la Corte Constitucional como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. En cuanto a Armando Benedetti, su actual pareja, Adelina Guerrero, denunció en julio de 2024 un supuesto caso de violencia intrafamiliar con hechos que habrían incluido amenazas y agresiones. Dos años después del incidente, Guerrero aseguró que fue un mal entendido, y que Benedetti “solo rompió algunas cosas”. Sin embargo, esa no es la única polémica por presuntas VBG que enfrenta el ministro. Entérese: Fiscalía abrirá investigación por denuncias de presunto acoso sexual en Noticias Caracol En noviembre de 2025, le dijo “loca hijueputa” a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, quien adelanta las investigaciones contra Benedetti por presuntas irregularidades en proyectos públicos de hace una década. Además, la excanciller y hoy embajadora en Reino Unido Laura Sarabia lo denunció por presunta violencia de género y agresiones. En medio de tantos líos, los cuestionamientos no han faltado, sobre todo directamente al presidente.

En una entrevista del 3 de mayo de 2025, el personaje de humor político Juanpis González le preguntó al presidente Petro por las denuncias por violencias basadas en género que señalan como presuntos responsables a Hollman Morris y Armando Benedetti. El presidente respondió: “no están realmente condenados o procesados penalmente”. González le preguntó: “O sea, ¿que no hay que creerle a las víctimas?”, el jefe de Estado respondió: “no es un asunto de creer. Yo no puedo manejar las relaciones públicas, el manejo del Gobierno, simplemente por creencias”. Esa no fue la única vez. En sus redes sociales, la periodista María Antonia García de la Torre recordó la denuncia que ella misma le hizo a Morris en 2019. “Doy fe de que Hollman Morris sí ha acosado sexualmente y ha forzado a una mujer a besarlo. La víctima fui yo”, escribió García en una columna en El Tiempo.

En su relato, García contó: “Yo trabajaba para el diario ‘El Mundo’ y me interesaba escribir un artículo sobre su documental ‘Impunity’. Nos reunimos en un sitio en el barrio Lavapiés y en algún momento en que yo conversaba con él, me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa y lo separé de mí como pude. Yo estaba sobria y en una relación de pareja en ese momento y nunca hubo ambigüedad sobre mi razón para estar ahí. Tampoco estábamos solos. Mi presencia en ese lugar tenía el único fin de hablar con él sobre el documental”.

La periodista aseguró que, después de haber sido violentada de esa manera, decidió irse de inmediato: “tomé mi cartera, pero antes de salir, me cogió a la fuerza otra vez y me beso en una segunda ocasión. Salí de allí y caminé hasta mi casa, a unas veinte cuadras de allí, en el barrio La Latina”, añadió. Meses después, Morris aceptó lo sucedido en una entrevista con W Radio. García lo denunció ante la Fiscalía, pero el proceso fue archivado. Actualmente, tras pedir que desarchiven el caso, la periodista recordó que, cuando archivaron la denuncia, Gustavo Petro trinó celebrando “la inocencia” de Morris.

Archivo no es sinónimo de inocencia, y García lo sabe. “Este fue el nefasto tuit que envió Gustavo Petro tras el segundo archivo de mi denuncia contra Morris. Es evidente que el archivo de una denuncia no es una declaración de inocencia, menos cuando el mismo acusado confiesa su delito. Acto seguido, le regaló la gerencia de RTVC”, dijo la periodista en sus redes. Lea también: Arrecian críticas contra ‘Matador’, candidato del petrismo, por misoginia y burlas a Paloma Valencia

Cuando Petro defendió a Ricardo Leyva por denuncias sobre amenazas con feminicidio

La denuncia de Karen Santos, exesposa del empresario de conciertos Ricardo Leyva, llegó cargada de pruebas y de una frase contundente: “O hablo o me matan”. Su testimonio salió a la luz en una entrevista con el medio Cambio, que dio en diciembre de 2025. Como contexto, Leyva es cercano tanto al presidente Petro como al ministro del Interior, Armando Benedetti. Santos narró su historia con pruebas en video, audio y fotografías. Describió episodios de agresión física, persecución con armas blancas, control económico, aislamiento y amenazas directas. Contó que el 17 de julio Leyva la persiguió con un cuchillo y que la Policía, al llegar, se alineó con él. Lea también: Periodistas denuncian que Hollman Morris silencia a mujeres que lo acusan por presunto acoso También contó que abandonó su casa sin documentos porque Leyva se había llevado su billetera. Que dos semanas después fue golpeada nuevamente en un hotel de Cali. Que terminó necesitando cirugías reconstructivas y que hoy está perdiendo la visión del ojo derecho por los golpes. Santos aseguró también haber recibido amenazas posteriores y que Leyva insinuó, en una llamada a su hermano, que podía utilizar sus conexiones políticas para “destruirlos”. Fue ese momento el que la convenció de hablar públicamente. Entre las conexiones que mencionó, habló de Benedetti y Petro. Tras aquella denuncia, el foco público se trasladó hacia la respuesta del presidente Gustavo Petro. Cuando el mandatario se pronunció sobre la advertencia de Santos según la cual Leyva habría amenazado con “llamar a Benedetti o a Petro” para “acabarlos”, el jefe de Estado dijo: “Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”.

Fue un intento de feminicidio, que el mandatario redujo a “peleas”. En su momento, el presidente Petro fue criticado desde sectores políticos y sociales. Ita María, reconocida activista feminista dijo: “Las violencias de género no son peleas ni asuntos privados y es deber de los estados garantizar a las mujeres vidas libres de violencia. Los feminicidios también ocurren porque la sociedad prefiere no meterse en “esas peleas”. Mirar a otro lado es parte del problema”.

Por otro lado, Federico Gómez Lara, director de Cambio escribió: “Intento de feminicidio = peleas. Ok”.

La alarma en el Congreso: ¿por qué está denunciado Alex Flórez?

El expediente médico que llevó a la Corte Suprema de Justicia a abrir investigación en contra del congresista del Pacto Histórico, Alex Flórez, reza: “Causa: sospecha de maltrato físico”. El presunto caso de violencia intrafamiliar y física se habría dado tras conocer que él y su pareja tendrían un bebé. Flórez le habría pedido abortar, a lo que ella se negó, ahí se presentó el episodio denunciado. Tras conocerse los documentos, Johanna Peláez, pareja del congresista, no negó los hechos, pero los calificó como “ataques en el marco de la actual campaña electoral por parte de inescrupulosos que anteponían sus intereses sobre la intimidad y la paz de la pareja haciendo acusaciones que distan de la realidad y que perturban La paz de nuestras vidas familiares”. A pesar de eso, el caso sigue avanzando en la Corte. Además, la primera denunciante, Ana Cristina Restrepo, aseguró que dio a conocer el caso porque tenía pruebas y testimonios al respecto. Ante todo este embrollo, el presidente Petro ha optado por el silencio.

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