Las veces en que Petro ha defendido a presuntos acosadores y maltratadores de mujeres al interior de su Gobierno

En los últimos años, la opinión pública ha puesto su atención en la violencia de género que ocupa los pasillos de instituciones públicas y privadas: desde acoso a internas en hospitales hasta las periodistas en los medios de comunicación. Sin embargo, los reflectores están en el también sobre el Gobierno Nacional, que debería dar ejemplo.
Las denuncias van desde ministros hasta congresistas y directores de entidades estatales. A pesar de la gravedad de muchas de ellas, el presidente Gustavo Petro ha defendido a los acusados, alegando presunción de inocencia y segundas oportunidades sin ponerse del lado de las presuntas víctimas o del movimiento feminista, como lo prometió en campaña.