Ahora podrá viajar de Medellín a Guatemala y Jamaica desde US$108 con Wingo

La aerolínea de bajo costo Wingo anunció este miércoles 25 de marzo el lanzamiento de dos nuevas rutas internacionales desde Medellín hacia Ciudad de Guatemala y Montego Bay, Jamaica.
Una movida que fortalece la conectividad aérea de la capital antioqueña.
El anuncio se realizó en articulación con la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, el Bureau de Medellín y Antioquia y el concesionario del Aeropuerto Internacional José María Córdova.
La expansión responde a una estrategia de conectar más a Medellín con América Latina y el Caribe, y atraer visitantes internacionales.
Con estas nuevas operaciones, Wingo se convierte en la única aerolínea que ofrece vuelos directos en ambos trayectos desde Medellín, un diferencial clave en un mercado altamente competitivo.
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