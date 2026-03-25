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Dorian Godon se impuso de nuevo en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña, así le fue a los ciclistas colombianos

El mejor colombiano en la clasificación general es Santiago Buitrago en el puesto 42 a 20 segundos, mismo tiempo de Nairo Quintana. Este jueves hay etapa de montaña.

  • El ciclista francés Dorian Godon ceebra su triunfo en la tercera etapa de la Volta a Cataluña, en la que además es el líder. FOTO: Tomada de X @VoltaCatalunya
    El ciclista francés Dorian Godon ceebra su triunfo en la tercera etapa de la Volta a Cataluña, en la que además es el líder. FOTO: Tomada de X @VoltaCatalunya
Agencia AFP
hace 2 horas
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El ciclista francés Dorian Godon ganó al esprint la tercera etapa de la Volta a Cataluña este miércoles en Vila-seca, en Tarragona, al término de un recorrido de 159 kilómetros.

El corredor del Ineos, ya ganador de la primera etapa, continúa líder de la general.

El final de la etapa del miércoles estuvo marcado por la escapada del belga Remco Evenepoel y del danés Jonas Vingegaard.

Evenepoel se cayó sin gravedad antes de una rotonda en el último kilómetro y Vingegaard terminó siendo alcanzado por el pelotón, lo que permitió un desenlace al esprint en el que Godon quedó primero, delante de los británicos Ethan Vernon y Noé Hobbs.

Los colombianos llegaron en el pelotón y Santiago Buitrago es el mejor ubicado en la clasificación general, en el puesto 42 a 20 segundos del líder, mismo tiempo de Nairo Quintana, quien ocupa la casilla 62.

La Volta a Cataluña se elevará este jueves, cuando la cuarta etapa llevará a los corredores hasta la estación de deportes de invierno de Vallter 2000, a 2.000 metros de altitud, después de una ascensión final de 11,4 kilómetros con un desnivel medio del 7,6% y tramos con más de un 10%.

Etapa propicia para el lucimiento de los colombianos que podrían dar la sorpresa y mejorar no solo el tiempo sino luchar por la fracción.

Clasificación de la 3ª etapa

1. Dorian Godon, 3:43.33

2. Ethan Vernon, m.t.

3. Noah Hobbs, m.t.

4. Toon Aerts, m.t.

5. Anthon Charmig, m.t.

6. Tom Pidcock, m.t.

7. Noa Isidore, m.t.

8. Davide Piganzoli, m.t.

9. Michel Heßmann, m.t.

10. Mark Stewart, m.t.

Los colombianos

48. Einer Rubio, a m.t.

57. Santiago Buitrago, m.t.

76. Nairo Quintana, m.t.

101. Samuel Florez, a 2.20

124. Iván Sosa, a 2.26’

Clasificación general

1. Dorian Godon, 11:29.50

2. Tom Pidcock, a 16’.

3. Jonas Vingegaard, a 18’.

4. Anthon Charmig, a 20’.

5. Rudy Molard, m.t.

6. Oscar Onley, m.t.

7. Ben O’Connor, m.t.

8. Simone Gualdi, m.t.

9. Davide Piganzoli, m.t.

10. Sepp Kuss, m.t.

Los colombianos

42. Santiago Buitrago, a 20’

62. Nairo Quintana, m.t.

87. Iván Sosa, a 4.11’

114. Einer Rubio, a 8.14’

133. Samuel Florez, a 13.00’

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