Dorian Godon se impuso de nuevo en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña, así le fue a los ciclistas colombianos

El ciclista francés Dorian Godon ganó al esprint la tercera etapa de la Volta a Cataluña este miércoles en Vila-seca, en Tarragona, al término de un recorrido de 159 kilómetros.

El corredor del Ineos, ya ganador de la primera etapa, continúa líder de la general.

El final de la etapa del miércoles estuvo marcado por la escapada del belga Remco Evenepoel y del danés Jonas Vingegaard.

Evenepoel se cayó sin gravedad antes de una rotonda en el último kilómetro y Vingegaard terminó siendo alcanzado por el pelotón, lo que permitió un desenlace al esprint en el que Godon quedó primero, delante de los británicos Ethan Vernon y Noé Hobbs.