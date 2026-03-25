Néstor Morales en Blu Radio: “Esta casa no va a tener ninguna solidaridad con victimarios”

La salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego de Caracol Televisión por las denuncias de presunto acoso sexual ha provocado reacciones dentro del mismo entorno mediático. En Mañanas Blu, el periodista y director Néstor Morales se refirió al caso en dos intervenciones al aire y dejó clara su postura frente a los dos comunicadores: “No habrá solidaridad”.
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La declaración se conoció pocas horas después de que Caracol Televisión publicara un comunicado oficial en el que confirmó las decisiones laborales frente a ambos periodistas. En el documento, la empresa informó que decidió dar por terminado el vínculo laboral con Ricardo Orrego y que terminó de mutuo acuerdo el contrato laboral con Jorge Alfredo Vargas.