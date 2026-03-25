Néstor Morales en Blu Radio: “Esta casa no va a tener ninguna solidaridad con victimarios”

La salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego de Caracol Televisión por las denuncias de presunto acoso sexual ha provocado reacciones dentro del mismo entorno mediático. En Mañanas Blu, el periodista y director Néstor Morales se refirió al caso en dos intervenciones al aire y dejó clara su postura frente a los dos comunicadores: “No habrá solidaridad”. Lea aquí: El “MeToo” colombiano ya hace rodar cabezas en TV: Fiscalía investiga La declaración se conoció pocas horas después de que Caracol Televisión publicara un comunicado oficial en el que confirmó las decisiones laborales frente a ambos periodistas. En el documento, la empresa informó que decidió dar por terminado el vínculo laboral con Ricardo Orrego y que terminó de mutuo acuerdo el contrato laboral con Jorge Alfredo Vargas.

Comunicado Oficial de Caracol Televisión.

Tras conocerse ese anuncio, Morales abrió su intervención en Blu Radio con un mensaje contundente. “Acoso sexual en Caracol y en otros medios de comunicación, escándalo que ha venido creciendo y que ya tiene nombres propios”, dijo. Luego agregó que, aunque le produce “un muy profundo dolor” hablar del caso, los dos periodistas deberán responder “ante la justicia y ante la opinión pública”.

¿Qué dijo Néstor Morales sobre el escándalo de presunto acoso sexual en Caracol?

El director de Mañanas Blu fue enfático en que, frente a este episodio, su posición y la de la emisora estará del lado de quienes denunciaron. “No hay aquí amistad posible, no habrá solidaridad en estas circunstancias”, afirmó. Más adelante insistió en que “lo único importante aquí es el testimonio de las víctimas”, testimonios que calificó como “creíbles” y que, según dijo, explican la indignación que ha despertado el caso. En una segunda declaración al aire, Morales reiteró su postura y subió el tono. “Esta casa no va a tener ninguna solidaridad”, expresó, antes de mencionar directamente a Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. Aunque dijo lamentar profundamente tener que hablar de personas que consideraba cercanas, aseguró que lo más importante en este momento no es la relación personal con ellos, sino el respaldo a las mujeres que habrían sido afectadas.