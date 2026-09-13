35 años de Linux: de hobby a infraestructura digital mundial

El 25 de agosto de 1991, un estudiante finlandés de la Universidad de Helsinki publicó un mensaje en un foro de internet que pasaría a la historia de la tecnología. “Estoy haciendo un sistema operativo (gratuito, solo un hobby, no será tan grande y profesional como GNU) para clones 386 AT”, escribió en el grupo de noticias comp.os.minix Linus Torvalds cuando tenía solo 21 años. Luego añadió una advertencia que el tiempo volvería irónica: “Probablemente nunca soportará nada más que discos duros AT, ya que eso es todo lo que tengo”.
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