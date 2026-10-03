Los dueños de la casa de Pastor Restrepo, la más vieja de Medellín, se quedaron solos restaurándola

La quinta de Pastor Restrepo, la casa más vieja de Medellín, es para Carlos Restrepo como una novia conflictiva de la que está enamorado y con la que no puede romper.
Desde hace más de 37 años, este propietario explica que ha tenido que volverse a la fuerza una mezcla de arquitecto, abogado e historiador empírico para lidiar con los problemas de una joya arquitectónica que es uno de los últimos vestigios en pie de la Medellín del siglo XIX, cuando esta era todavía un pueblo de calles destapadas, sin luz eléctrica ni acueducto.
Pese a tomárselo con un poco de humor, Carlos no oculta los sentimientos encontrados que le genera esta construcción, que ya estaba en pie seis décadas antes de que se inaugurara la Catedral de Villanueva y 44 antes de que el ferrocarril llegara a la ciudad.
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Mientras, por un lado, ser uno de los dueños de esta centenaria mansión de tres pisos lo llena de orgullo y pasión, también ha pasado noches de angustia por procesos sancionatorios que le ha abierto la Alcaldía, peleas con inquilinos problemáticos que ha tenido que lidiar con la Policía y un reciente proceso de restauración en el que ha invertido cientos de millones de pesos y en el que siente que él y su familia se quedaron solos.