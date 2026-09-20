Implacable, tetracampeón y legendario: el reinado absoluto de Remco Evenepoel en la contrarreloj mundial

Remco Evenepoel se convirtió en el primer ciclista en ganar cuatro veces consecutivas la contrarreloj mundial en ruta, tras superar con holgura al italiano Filippo Ganna y la joya francesa Paul Seixas este domingo en Montreal. Su tiempo fue de 44:53.13 en los 39.2 km.
A sus 26 años, el corredor belga se unió en el palmarés al suizo Fabian Cancellara y al alemán Tony Martin, que también ganaron cuatro títulos mundiales, aunque no de forma seguida. “Ese era el objetivo, evidentemente, una enorme fuente de motivación. Estoy muy contento. Ha sido una experiencia magnífica, una forma estupenda de empezar estos campeonatos”, afirmó el flamante vencedor.