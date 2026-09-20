Implacable, tetracampeón y legendario: el reinado absoluto de Remco Evenepoel en la contrarreloj mundial

Remco Evenepoel se convirtió en el primer ciclista en ganar cuatro veces consecutivas la contrarreloj mundial en ruta, tras superar con holgura al italiano Filippo Ganna y la joya francesa Paul Seixas este domingo en Montreal. Su tiempo fue de 44:53.13 en los 39.2 km. A sus 26 años, el corredor belga se unió en el palmarés al suizo Fabian Cancellara y al alemán Tony Martin, que también ganaron cuatro títulos mundiales, aunque no de forma seguida. “Ese era el objetivo, evidentemente, una enorme fuente de motivación. Estoy muy contento. Ha sido una experiencia magnífica, una forma estupenda de empezar estos campeonatos”, afirmó el flamante vencedor.

Evenepoel se impuso con 57 segundos de ventaja sobre Ganna y 1:13 minutos sobre Seixas, quien consiguió su primera medalla mundial con apenas 19 años. El colombiano Walter Vargas se clasificó en el puesto 37° a 3:48 y Brandon Rivera finalizó 45° a 5:53. Lea aquí: Nairo, Buitrago y Tejada, son las cartas que tendrá Colombia en el Mundial de ruta Remco puede convertirse en el primer ciclista de la historia en ganar la contrarreloj y la carrera en ruta de una misma edición del Mundial. Ya hizo suya una hazaña similar, en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando se colgó el oro en ambas pruebas.

El mejor de todos los tiempos

Evenepoel confirmó este domingo su dominio en una disciplina en la que se está consolidando cada vez más como el mejor especialista de todos los tiempos. El ciclista del Red Bull Bora ha ganado 12 de los últimos 13 contrarrelojes en las que ha participado. La única que se le escapó fue el muy atípico crono de montaña de Peyragudes, en el Tour de Francia 2025, donde acabó abandonando al día siguiente, sin fuerzas. Este año, además, ha disfrutado de su mejor temporada al ganar la Amstel Gold Race, la Clásica de San Sebastián y el Gran Premio de Quebec. Quedó segundo en el Tour, por detrás del esloveno Tadej Pogacar. Evenepoel será uno de los grandes favoritos de la prueba reina del próximo domingo, junto a Seixas, el mexicano Isaac Del Toro —sexto en la crono—, Wout Van Aert y Mathieu van der Poel. Pogacar, lesionado, es la gran ausencia del Mundial. “Ahora tengo bastante tiempo para recuperarme. A partir del martes, concentración total en el domingo”, subrayó. El belga se ha acostumbrado a dejar boquiabiertos, carrera tras carrera, a todos sus rivales, incluido Ganna, campeona del mundo en 2020 y 2021. El velocista italiano ya no consigue plantarle cara ni siquiera en un recorrido llano como el de Montreal, hecho a su medida.

¿Quién se impuso en mujeres?

En la competición femenina, la suiza Marlen Reusser revalidó su título de campeona del mundo justo el día en que cumplía 35 años. Con un tiempo de 50.24, se impuso sobre la británica Zoe Bäckstedt, de 21 años, y la alemana Franziska Koch, a 40 y 45 segundos, respectivamente. La colombiana Diana Peñuela fue 30°, a 5.56. Reusser, medallista de plata en la misma prueba de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hizo suyo un recorrido de 39,2 km totalmente llano y perfecto para sus cualidades. La distancia fue inusualmente larga para una prueba femenina, que suelen ser cercanas a los 20 km. Le puede interesar: Movistar, el equipo más ganador de las grandes vueltas: 16 títulos y una huella colombiana La suiza, que salió en el último lugar, se permitió incluso el lujo de alcanzar y adelantar a la neerlandesa Demi Vollering, ganadora del Tour de Francia y gran figura de la temporada, a 7,5 km de la meta. Vollering, de 29 años, acabó una octava. “Es un bonito regalo de cumpleaños”, comentó con satisfacción la bicampeona mundial. “Estaba muy nerviosa y no estaba realmente segura, porque no tenemos contrarrelojes como esta muy a menudo”. Gran especialista contra el tiempo, Reusser amplió así un palmarés en esta disciplina que también incluye cuatro títulos europeos. La ciclista de Jegenstrof, que además es licenciada en Medicina, será la baza número uno de Suiza para la prueba de relevo mixto del martes. Bloque de preguntas y respuestas...