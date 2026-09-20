Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Implacable, tetracampeón y legendario: el reinado absoluto de Remco Evenepoel en la contrarreloj mundial

Su cuarto título consecutivo en el Mundial de Ruta en Montreal lo convierte en leyenda. Así les fue a los colombianos.

  • Remco Evenepoel buscará emular lo que hizo en los Juegos Olímpicos de París 2024. FOTO GETTY
    Remco Evenepoel buscará emular lo que hizo en los Juegos Olímpicos de París 2024. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Remco Evenepoel se convirtió en el primer ciclista en ganar cuatro veces consecutivas la contrarreloj mundial en ruta, tras superar con holgura al italiano Filippo Ganna y la joya francesa Paul Seixas este domingo en Montreal. Su tiempo fue de 44:53.13 en los 39.2 km.

A sus 26 años, el corredor belga se unió en el palmarés al suizo Fabian Cancellara y al alemán Tony Martin, que también ganaron cuatro títulos mundiales, aunque no de forma seguida. “Ese era el objetivo, evidentemente, una enorme fuente de motivación. Estoy muy contento. Ha sido una experiencia magnífica, una forma estupenda de empezar estos campeonatos”, afirmó el flamante vencedor.

Evenepoel se impuso con 57 segundos de ventaja sobre Ganna y 1:13 minutos sobre Seixas, quien consiguió su primera medalla mundial con apenas 19 años. El colombiano Walter Vargas se clasificó en el puesto 37° a 3:48 y Brandon Rivera finalizó 45° a 5:53.

Lea aquí: Nairo, Buitrago y Tejada, son las cartas que tendrá Colombia en el Mundial de ruta

Remco puede convertirse en el primer ciclista de la historia en ganar la contrarreloj y la carrera en ruta de una misma edición del Mundial. Ya hizo suya una hazaña similar, en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando se colgó el oro en ambas pruebas.

El mejor de todos los tiempos

Evenepoel confirmó este domingo su dominio en una disciplina en la que se está consolidando cada vez más como el mejor especialista de todos los tiempos.

El ciclista del Red Bull Bora ha ganado 12 de los últimos 13 contrarrelojes en las que ha participado. La única que se le escapó fue el muy atípico crono de montaña de Peyragudes, en el Tour de Francia 2025, donde acabó abandonando al día siguiente, sin fuerzas.

Este año, además, ha disfrutado de su mejor temporada al ganar la Amstel Gold Race, la Clásica de San Sebastián y el Gran Premio de Quebec. Quedó segundo en el Tour, por detrás del esloveno Tadej Pogacar.

Evenepoel será uno de los grandes favoritos de la prueba reina del próximo domingo, junto a Seixas, el mexicano Isaac Del Toro —sexto en la crono—, Wout Van Aert y Mathieu van der Poel. Pogacar, lesionado, es la gran ausencia del Mundial. “Ahora tengo bastante tiempo para recuperarme. A partir del martes, concentración total en el domingo”, subrayó.

El belga se ha acostumbrado a dejar boquiabiertos, carrera tras carrera, a todos sus rivales, incluido Ganna, campeona del mundo en 2020 y 2021. El velocista italiano ya no consigue plantarle cara ni siquiera en un recorrido llano como el de Montreal, hecho a su medida.

¿Quién se impuso en mujeres?

En la competición femenina, la suiza Marlen Reusser revalidó su título de campeona del mundo justo el día en que cumplía 35 años. Con un tiempo de 50.24, se impuso sobre la británica Zoe Bäckstedt, de 21 años, y la alemana Franziska Koch, a 40 y 45 segundos, respectivamente. La colombiana Diana Peñuela fue 30°, a 5.56. Reusser, medallista de plata en la misma prueba de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hizo suyo un recorrido de 39,2 km totalmente llano y perfecto para sus cualidades. La distancia fue inusualmente larga para una prueba femenina, que suelen ser cercanas a los 20 km.

Le puede interesar: Movistar, el equipo más ganador de las grandes vueltas: 16 títulos y una huella colombiana

La suiza, que salió en el último lugar, se permitió incluso el lujo de alcanzar y adelantar a la neerlandesa Demi Vollering, ganadora del Tour de Francia y gran figura de la temporada, a 7,5 km de la meta. Vollering, de 29 años, acabó una octava.

“Es un bonito regalo de cumpleaños”, comentó con satisfacción la bicampeona mundial. “Estaba muy nerviosa y no estaba realmente segura, porque no tenemos contrarrelojes como esta muy a menudo”.

Gran especialista contra el tiempo, Reusser amplió así un palmarés en esta disciplina que también incluye cuatro títulos europeos.

La ciclista de Jegenstrof, que además es licenciada en Medicina, será la baza número uno de Suiza para la prueba de relevo mixto del martes.

Bloque de preguntas y respuestas...

¿Cuántos títulos mundiales de contrarreloj ha ganado Remco Evenepoel y a quiénes igualó?
Remco Evenepoel ha ganado cuatro títulos mundiales de contrarreloj de forma consecutiva. Con esta victoria en Montreal, igualó el récord histórico de cuatro campeonatos mundiales que ostentan el suizo Fabian Cancellara y el alemán Tony Martin, con la diferencia de que el belga es el primero en logralos de manera seguida.
¿Cuál fue el tiempo de Remco Evenepoel en la contrarreloj del Mundial de Montreal?
¿Cómo les fue a los ciclistas colombianos en la contrarreloj masculina de Montreal?
Walter Vargas finalizó en la posición 37° con una diferencia de 3:48 minutos respecto al tiempo ganador de Evenepoel. Por su parte, Brandon Rivera concluyó en la casilla 45°, a 5:53 minutos del pedalista belga.
¿Cómo le fue a la representación colombiana en la contrarreloj femenina del Mundial?
La única representante colombiana en la prueba femenina, Diana Peñuela, finalizó en la casilla 30°, a 5:56 minutos de la ganadora de la medalla de oro, la suiza Marlen Reusser.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos