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Un millonario pago para no ir a prisión: los empresarios Hugo y Mariano Jinkis admitieron corrupción en caso FIFAgate

Para evitar el juicio en Estados Unidos, los dueños de Full Play, que son padre e hijo, reconocieron haber pagado decenas de millones en coimas a dirigentes de Fifa, Conmebol y Concacaf en el escándalo que rodeó a la entidad.

  • Tras décadas de corrupción, derechos millonarios de Copa América y confesiones con micrófono oculto, los empresarios argentinos detrás de Full Play reconocieron su culpabilidad en el mayor escándalo en la historia de la Fifa. FOTO: AFP
    Tras décadas de corrupción, derechos millonarios de Copa América y confesiones con micrófono oculto, los empresarios argentinos detrás de Full Play reconocieron su culpabilidad en el mayor escándalo en la historia de la Fifa. FOTO: AFP
  • Hugo Jinkis (izq.) y su hijo Mariano (der.), luego de salir esposados del proceso en el que aceptaron la culpabilidad por corrupción en el Fifa Gate. FOTO: AFP
    Hugo Jinkis (izq.) y su hijo Mariano (der.), luego de salir esposados del proceso en el que aceptaron la culpabilidad por corrupción en el Fifa Gate. FOTO: AFP
  • Joseph Blatter, conocido como Sepp Blatter, fue el presidente de la Fifa en medio de todo el escándalo de corrupción conocido como el FIFAgate. FOTO: Fifa y AFP
    Joseph Blatter, conocido como Sepp Blatter, fue el presidente de la Fifa en medio de todo el escándalo de corrupción conocido como el FIFAgate. FOTO: Fifa y AFP
  • Los ejecutivos argentinos aceptaron la confiscación de una fortuna tras admitir su rol en el entramado de sobornos. FOTO: AFP
    Los ejecutivos argentinos aceptaron la confiscación de una fortuna tras admitir su rol en el entramado de sobornos. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 11 minutos
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Dos empresarios argentinos del marketing deportivo implicados en el escándalo de corrupción que sacudió a la Fifa admitieron haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol internacional para asegurarse lucrativos contratos de transmisión, en un acuerdo con la fiscalía estadounidense que les permitirá evitar un juicio.

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Hugo Jinkis y su hijo Mariano fueron procesados recientemente tras la investigación lanzada en 2015 por las autoridades de Estados Unidos, una causa que destapó una extensa red de corrupción en la Fifa y que involucró a la Conmebol y Concacaf.

Hugo Jinkis (izq.) y su hijo Mariano (der.), luego de salir esposados del proceso en el que aceptaron la culpabilidad por corrupción en el Fifa Gate. FOTO: AFP
Hugo Jinkis (izq.) y su hijo Mariano (der.), luego de salir esposados del proceso en el que aceptaron la culpabilidad por corrupción en el Fifa Gate. FOTO: AFP

El caso conocido en la noche de este jueves 27 de agosto y que incluyó arrestos de altos dirigentes en Zúrich, desencadenó una oleada de acusaciones, condenas y declaraciones de culpabilidad que transformó el panorama del fútbol mundial.

Como parte de un acuerdo de procesamiento diferido en medio de la investigación de las autoridades, la justicia estadounidense retirará los cargos de fraude que pesaban sobre ambos empresarios.

A cambio, los Jinkis reconocieron haber participado en un esquema para defraudar a la Fifa, la Concacaf y la Conmebol, además de aceptar la confiscación de 50 millones de dólares.

Según documentos judiciales, padre e hijo acordaron y efectuaron pagos por decenas de millones de dólares en sobornos a dirigentes del fútbol con el objetivo de asegurar apoyo para obtener derechos de transmisión y comercialización de diversos torneos internacionales.

Joseph Blatter, conocido como Sepp Blatter, fue el presidente de la Fifa en medio de todo el escándalo de corrupción conocido como el FIFAgate. FOTO: Fifa y AFP
Joseph Blatter, conocido como Sepp Blatter, fue el presidente de la Fifa en medio de todo el escándalo de corrupción conocido como el FIFAgate. FOTO: Fifa y AFP

Los Jinkis, copropietarios de la firma argentina Full Play, utilizaron esos pagos ilegales para asegurarse contratos vinculados a competiciones como la Copa América y las eliminatorias mundialistas, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Este caso se enmarca en el denominado “FIFAgate”, una historia de corrupción masiva que empezó en 1991 y que el FBI empezó a investigar con ayuda de un dirigente arrepentido, Chuck Blazer (miembro del Comité Ejecutivo de la Fifa y exsecretario general de la Concacaf), que había sido acusado en Estados Unidos de fraude fiscal.

Los ejecutivos argentinos aceptaron la confiscación de una fortuna tras admitir su rol en el entramado de sobornos. FOTO: AFP
Los ejecutivos argentinos aceptaron la confiscación de una fortuna tras admitir su rol en el entramado de sobornos. FOTO: AFP

En 2015, la fiscalía estadounidense acusó a miembros de la Fifa, Conmebol y Concacaf, así como a ejecutivos de marketing deportivo, por su presunta participación en esquemas de soborno. Muchos se declararon culpables. Otros murieron en el proceso.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son Hugo y Mariano Jinkis y cuál era su rol en el negocio del fútbol?
Hugo Jinkis y su hijo Mariano son empresarios argentinos del marketing deportivo y copropietarios de la empresa Full Play. Su función en la industria era adquirir y comercializar los derechos de transmisión televisiva y patrocinio de competiciones internacionales de fútbol, como la Copa América y las eliminatorias sudamericanas al Mundial.
¿Qué delito específico admitieron haber cometido los dueños de Full Play?
Admitieron haber participado en un esquema sistemático para defraudar a la FIFA, la Conmebol y la Concacaf mediante el pago de decenas de millones de dólares en sobornos a dirigentes deportivos. Estos pagos ilegales se realizaron a cambio de asegurar la adjudicación de lucrativos contratos de transmisión y comercialización de torneos internacionales.
¿Por qué los empresarios no irán a juicio ni a prisión en Estados Unidos?
Evitarán el juicio y una condena en prisión gracias a un acuerdo de procesamiento diferido firmado con la fiscalía estadounidense. En este pacto, la justicia de EE. UU. aceptó retirar los cargos de fraude que pesaban sobre ellos a cambio de su confesión explícita y la entrega de dinero.
¿Cuánto dinero deben pagar los Jinkis como parte de su acuerdo judicial?
Deben pagar 50 millones de dólares a la justicia estadounidense en concepto de confiscación económica tras admitir su culpabilidad en la trama de corrupción.
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