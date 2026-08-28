Un millonario pago para no ir a prisión: los empresarios Hugo y Mariano Jinkis admitieron corrupción en caso FIFAgate

Dos empresarios argentinos del marketing deportivo implicados en el escándalo de corrupción que sacudió a la Fifa admitieron haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol internacional para asegurarse lucrativos contratos de transmisión, en un acuerdo con la fiscalía estadounidense que les permitirá evitar un juicio. Le puede interesar: Dueño de los 49ers de la NFL fue arrestado tras contactar a una agente encubierta creyendo que era prostituta Hugo Jinkis y su hijo Mariano fueron procesados recientemente tras la investigación lanzada en 2015 por las autoridades de Estados Unidos, una causa que destapó una extensa red de corrupción en la Fifa y que involucró a la Conmebol y Concacaf.

Hugo Jinkis (izq.) y su hijo Mariano (der.), luego de salir esposados del proceso en el que aceptaron la culpabilidad por corrupción en el Fifa Gate. FOTO: AFP

El caso conocido en la noche de este jueves 27 de agosto y que incluyó arrestos de altos dirigentes en Zúrich, desencadenó una oleada de acusaciones, condenas y declaraciones de culpabilidad que transformó el panorama del fútbol mundial. Como parte de un acuerdo de procesamiento diferido en medio de la investigación de las autoridades, la justicia estadounidense retirará los cargos de fraude que pesaban sobre ambos empresarios.

A cambio, los Jinkis reconocieron haber participado en un esquema para defraudar a la Fifa, la Concacaf y la Conmebol, además de aceptar la confiscación de 50 millones de dólares.

Según documentos judiciales, padre e hijo acordaron y efectuaron pagos por decenas de millones de dólares en sobornos a dirigentes del fútbol con el objetivo de asegurar apoyo para obtener derechos de transmisión y comercialización de diversos torneos internacionales.

Joseph Blatter, conocido como Sepp Blatter, fue el presidente de la Fifa en medio de todo el escándalo de corrupción conocido como el FIFAgate. FOTO: Fifa y AFP

Los Jinkis, copropietarios de la firma argentina Full Play, utilizaron esos pagos ilegales para asegurarse contratos vinculados a competiciones como la Copa América y las eliminatorias mundialistas, de acuerdo con las autoridades estadounidenses. Este caso se enmarca en el denominado “FIFAgate”, una historia de corrupción masiva que empezó en 1991 y que el FBI empezó a investigar con ayuda de un dirigente arrepentido, Chuck Blazer (miembro del Comité Ejecutivo de la Fifa y exsecretario general de la Concacaf), que había sido acusado en Estados Unidos de fraude fiscal.

Los ejecutivos argentinos aceptaron la confiscación de una fortuna tras admitir su rol en el entramado de sobornos. FOTO: AFP

En 2015, la fiscalía estadounidense acusó a miembros de la Fifa, Conmebol y Concacaf, así como a ejecutivos de marketing deportivo, por su presunta participación en esquemas de soborno. Muchos se declararon culpables. Otros murieron en el proceso. También le puede interesar: Andreas Leknessund encontró su premio en la Vuelta a España al ganar séptima etapa; así les fue a los colombianos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas