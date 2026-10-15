Por unos talonarios creyeron que llevaba plata: así capturaron a dos presuntos fleteros en Medellín

Un bolso que contenía dos talonarios habría llevado a dos presuntos fleteros a creer que un ciudadano transportaba dinero recién retirado de un banco en Medellín.
Los hombres, presuntamente, lo siguieron, lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron sus pertenencias, pero fueron interceptados tras un operativo apoyado en las cámaras de seguridad de la ciudad.
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La captura se logró mediante la articulación entre la Policía y el sistema de videovigilancia de la línea de emergencias 123. Según la versión oficial, los sospechosos escaparon en una motocicleta después de cometer el hurto, sin contar con que el seguimiento tecnológico permitiría rastrear el vehículo y coordinar su búsqueda.