Por unos talonarios creyeron que llevaba plata: así capturaron a dos presuntos fleteros en Medellín

Un bolso que contenía dos talonarios habría llevado a dos presuntos fleteros a creer que un ciudadano transportaba dinero recién retirado de un banco en Medellín. Los hombres, presuntamente, lo siguieron, lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron sus pertenencias, pero fueron interceptados tras un operativo apoyado en las cámaras de seguridad de la ciudad. Lea más: Video: fletero murió en Bello tras intento de robo de $18 millones; un expolicía sería quien disparó La captura se logró mediante la articulación entre la Policía y el sistema de videovigilancia de la línea de emergencias 123. Según la versión oficial, los sospechosos escaparon en una motocicleta después de cometer el hurto, sin contar con que el seguimiento tecnológico permitiría rastrear el vehículo y coordinar su búsqueda.

Las cámaras permitieron identificar la motocicleta involucrada y, con apoyo del sistema de reconocimiento automático de placas (LPR), las autoridades activaron un plan candado para cerrar las posibles rutas de escape e interceptar a sus ocupantes.

¿Qué recuperaron tras la captura de los presuntos fleteros?

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego y recuperaron el bolso de la víctima, los dos talonarios y un teléfono celular. De acuerdo con la información del caso, los sospechosos habrían interpretado que el ciudadano llevaba dinero porque lo observaron guardar los talonarios en el bolso después de salir de la entidad bancaria. Bajo esa suposición, presuntamente lo intimidaron para apoderarse de sus pertenencias. Entérese: ¿Cómo logró robar $126 millones? Así operaba el presunto fletero capturado tras tres millonarios atracos en Medellín El caso evidencia una modalidad de hurto en la que los delincuentes vigilan a personas que salen de establecimientos financieros y las siguen para identificar una oportunidad de robo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Tras el operativo, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por conductas relacionadas con la fabricación, el tráfico, el porte o la tenencia de armas de fuego y la intimidación o amenaza. Bloque de preguntas y respuestas: