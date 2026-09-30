Aumentar la edad de jubilación e igualarla entre hombres y mujeres: la propuesta del presidente de la Corte Suprema

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteó la necesidad de abrir una discusión nacional para modificar los parámetros centrales del sistema pensional colombiano, incluyendo el incremento en la edad de jubilación y la unificación de este requisito entre hombres y mujeres. Según el magistrado, la combinación de transformaciones demográficas, altos índices de informalidad y limitaciones de caja exige adaptar las reglas de retiro para asegurar la sostenibilidad financiera del modelo en el mediano y largo plazo.

En Colombia, la edad para acceder a la pensión de vejez continúa en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. El último cambio en estas edades comenzó a aplicarse en 2014, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 797 de 2003, que elevó los requisitos desde los 55 y 60 años, respectivamente.

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Dentro de los ajustes formulados, Lenis argumentó que elevar la edad de pensión permitiría equilibrar las finanzas del sistema sin recurrir al aumento de las semanas requeridas ni a un incremento en el porcentaje de cotización de los trabajadores. Asimismo, sostuvo que la brecha actual en las condiciones de retiro entre géneros puede resultar perjudicial para las mujeres, ya que periodos de cotización más cortos se traducen en mesadas finales inferiores: “Para avanzar en la equidad las mujeres deberían tener la misma edad para pensionarse que los hombres”, manifestó el magistrado.

Durante una entrevista concedida a Blu Radio, el presidente del alto tribunal explicó los fundamentos de su propuesta y analizó la coyuntura crítica que atraviesa el esquema pensional en el país. En el diálogo periodístico se evaluaron las presiones inmediatas de caja, representadas en los cinco billones de pesos necesarios para cubrir el pago de las mesadas pensionales correspondientes a noviembre y diciembre. De igual manera, se examinó la solicitud presentada por Colpensiones para postergar la entrada en vigencia de la reforma pensional —programada inicialmente para el primero de abril de 2027— hasta abril de 2028, debido a dificultades administrativas y operativas de empalme.

El análisis del magistrado sitúa la transición demográfica como uno de los factores más complejos para la estabilidad del sistema. El descenso progresivo en las tasas de natalidad reduce el número de jóvenes en edad de trabajar, mientras que el incremento continuado en la expectativa de vida extiende el periodo durante el cual el Estado o los fondos deben desembolsar las mesadas: “Al aumentar la expectativa de vida, pues aumenta el tiempo en que el sistema debería pagar la pensión”, afirmó Lenis. En ese sentido, sostuvo que “una de las medidas para prolongar y generar un efecto positivo en el sistema, positivo fiscal, es prolongar la fecha en que el sistema empieza a pagar la pensión”.

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La baja cobertura del sistema también se encuentra directamente vinculada a la informalidad laboral. Durante el conversatorio de Justicia y Ciudadanía celebrado en Cúcuta, el magistrado expuso que en esa ciudad la informalidad alcanza el 63 %, situándose por encima del promedio nacional del 55 %. Esta realidad impide que millones de personas mantengan trayectorias de aportes constantes. Al respecto, Lenis señaló que “debemos avanzar fuertemente en que la cotización a la seguridad social esté no tanto basada (...) a partir de la forma convencional del trabajo, sino en el ciudadano”. Para abordar este problema, propuso fortalecer la productividad de las microempresas, facilitar el acceso al crédito, acelerar la digitalización y simplificar los trámites normativos adaptándolos a quienes perciben ingresos variables.

Frente a las inquietudes sobre si el régimen de prima media administrado por Colpensiones opera bajo un esquema de dependencia de aportes, el presidente del tribunal enfatizó que los cambios demográficos están transformando de fondo la estructura del sistema. Por esta razón, advirtió que las cotizaciones individuales resultarán insuficientes y que será indispensable apelar a fuentes tributarias alternativas u otros mecanismos fiscales. “Cada vez es claro que el sistema no se va a financiar con las cotizaciones que están haciendo los trabajadores que están dentro del sistema”, aseveró Lenis.

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