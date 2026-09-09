¿Cómo iluminar la casa? Esto recomienda una experta para crear espacios más agradables

La iluminación está presente en todos los espacios que habitamos. A diferencia de otros elementos, la presencia –y también la ausencia– de la luz es clave para resaltar aspectos como el tamaño de un lugar, los detalles que, por ejemplo, están en sus paredes o techos, y hasta puede llegar a transformar nuestro estado de ánimo. Sobre este último punto, y también acerca de cómo puede utilizarse la luz como un material más a la hora de diseñar y decorar espacios, es que hablará este viernes Claudia Paz, una de las expertas que estará desde hoy y hasta el sábado en la Feria de Diseño, evento que durante trece años viene reuniendo en Medellín referentes globales en arquitectura, diseño y diseño de interiores. Lea: Diseño interior 2026: conexión, autenticidad y bienestar como tendencia EL COLOMBIANO conversó con Paz, diseñadora de iluminación peruana con más de tres décadas de experiencia en Latinoamérica y ganadora de múltiples reconocimientos internacionales por sus proyectos de iluminación.

¿Por qué la iluminación es un elemento fundamental de la arquitectura y el interiorismo?

“Es sumamente importante. Soy arquitecta, estudié arquitectura y, dos años antes de terminar la carrera, me di cuenta de la relevancia de la iluminación, porque es con la luz que podemos ver. Conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que lo que nos enseñaban sobre la luz en aquel entonces era que solamente servía para ver. Pero eso no es lo único: conecta con nuestras emociones, con nuestro humor y con nuestra creatividad; nos inspira. Podría hacer todo un listado de emociones. Unida a la arquitectura, al interiorismo y a una serie de elementos, la iluminación puede transformar la manera en que habitamos un espacio”.

¿Qué es lo primero que usted se pregunta cuando inicia un proyecto de iluminación?

“Mucha gente habla sobre el concepto, pero tiene una percepción equivocada de él. El concepto no es igual a lo que uno va a hacer, es, como tú me lo acabas de preguntar: ¿cuáles son las preguntas que uno se hace? Por eso yo siempre quiero tener una entrevista con la persona que me está encargando la casa, el centro comercial, el arquitecto o el interiorista. Porque la pregunta es: ¿qué quieres sentir? ¿Cómo lo quieres vivir? No hablamos ni de lámparas ni de marcas; hablamos sobre sentimientos y emociones. Ese es el concepto. Y uno hace referencias”.

Por ejemplo, el dormitorio es uno de los lugares más relevantes, ya que pasamos casi que la mitad de nuestro tiempo allí, ¿cuáles son las claves para iluminarlo?

“Todo depende de tu personalidad. Hay ciertos parámetros que son válidos, como lo que se habla de la iluminación circadiana (un sistema de luz artificial diseñado para imitar los cambios naturales de la luz solar a lo largo del día y sincronizar nuestro reloj biológico interno). Es verdad que, si el mundo, el cuerpo humano y la naturaleza son tan geniales, por algo será. Si despertamos con luz blanca es porque nos llena de energía y podemos ir al gimnasio a correr a las seis de la mañana. Luego, cuando llega el atardecer, la luz se va poniendo cálida porque está preparando nuestro cuerpo para entrar en descanso. También hay personas que no pueden dormir con luz y otras que necesitan dormir con ella. Hay un componente subjetivo y también uno médico, que ya ha sido estudiado y existe, pero hay además un componente emocional. Un día puedo llegar necesitando un abrazo, cansada o triste, y querer todas las luces apagadas, prender mi lámpara de mesa en la sala y sentarme a meditar. Y hay días en que llego muy contenta, quiero jugar con mis perros y prender todas las luces de la sala. Entonces, ¿cuál es el futuro? Para mí, el control de la luz, porque es la única manera de ser flexible con lo que sentimos. Creo que todo puede ser cambiante. Tenemos que darles esa flexibilidad a los clientes y, por eso, la evolución de la tecnología, especialmente en el control de la iluminación, es el futuro para lograrlo.

¿Qué consejos les daría a las personas que quieren transformar la luz de sus espacios sin ayuda de un experto?

“Cada vez que hago una casa, siempre le digo a mi cliente: ‘No tienes que decidir ahora tus lámparas decorativas. Primero pon tus muebles, vive la casa y mira qué necesitas’. Llévate un foco, préndelo y mira cómo te sientes con esa luz, porque va a ser tu casa, el lugar donde vas a vivir. Me gusta tener los focos, prenderlos y apagarlos, porque ahora todos iluminan de manera diferente. La iluminación se ha vuelto mucho más compleja. Pero, básicamente, es eso: a ti te puede gustar una lámpara porque ilumina de una manera y a otra persona puede gustarle otra. Si vas a hacer tu cuarto, por ejemplo, pruébala: préndela, apágala y mira cómo te sientes con ella”.

En ese sentido, ¿usted cree que deberían seguirse tendencias a la hora de hablar de iluminación?