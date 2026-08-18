En imágenes: NASA muestra el cráter que dejó el cohete de Elon Musk al estrellarse contra la Luna

La Luna tiene una nueva cicatriz. La NASA reveló nuevas imágenes del cráter provocado por la parte superior de un Falcon 9, el cohete desarrollado por SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, que impactó contra la superficie lunar el pasado 5 de agosto.

Las fotografías fueron captadas entre el 11 y el 12 de agosto por el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO), una misión que estudia la superficie de nuestro satélite desde 2009 y que ha permitido elaborar mapas de alta resolución de la Luna.

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En las nuevas imágenes se puede apreciar no solo la depresión provocada por el impacto, sino también el material que salió expulsado alrededor del punto de colisión. Los científicos de la NASA determinaron que el nuevo cráter tiene unos 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad, esta última estimación calculada a partir de la longitud de su sombra.