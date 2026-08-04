Un cohete de Elon Musk impactará la Luna este miércoles tras permanecer más de un año a la deriva

La etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX impactará la superficie de la Luna durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto, en un evento que será seguido por agencias espaciales y astrónomos debido a su valor científico.
El objeto fue lanzado el 15 de enero de 2025 desde la Tierra para transportar los módulos lunares Blue Ghost, de Firefly Aerospace, y Resilience, de la empresa japonesa Ispace. Tras completar su misión quedó a la deriva en el espacio y, como resultado de fuerzas gravitacionales y la actividad solar, terminó en una trayectoria de colisión con el satélite natural.
El impacto está previsto para las 1:35 a. m., hora de Colombia, cerca del cráter Einstein, y la NASA confirmó que no representa ningún peligro para la Tierra.