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Incautan 2,5 toneladas de marihuana que iban a llegar a Medellín y el Valle de Aburrá

Los estupefacientes habrían sido comprados por la banda Los Triana en el departamento de Cauca y tenían como destino el mercado metropolitano.

  • La marihuana decomisada y la persona aprehendida fueron puestos a órdenes de las autoridades. FOTO: POLICÍA METROPOLITANA
    La marihuana decomisada y la persona aprehendida fueron puestos a órdenes de las autoridades. FOTO: POLICÍA METROPOLITANA
Redacción El Colombiano
hace 29 minutos
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Una operación de las autoridades realizada en las últimas horas permitió neutralizar la llegada de 2.500 kilos de marihuana a las calles de Medellín y el Valle de Aburrá.

Le recomendamos leer: Policía incautó más de 2.400 dosis de droga y capturó a dos presuntos integrantes de El Trianón en Sabaneta

De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Seguridad del Distrito, la sustancia decomisada era del tipo creepy y habría sido adquirida en el departamento de Cauca, a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Según las fuentes oficiales, esta aprehensión se produjo con participación de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín.

La incautación habría afectado las finanzas de la banda Los Triana en unos 1.500 millones de pesos, que sería el valor comercial de estas drogas en el mercado callejero, donde las 2,5 toneladas se habrían podido convertir en más de un millón de dosis.

Fuera de la marihuana, el operativo dejó una captura en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la incautación de una camioneta.

Los Triana son una de las agrupaciones delictivas más longevas que operan en Medellín y su área metropolitana. Fue fundada hace más de tres décadas y desde entonces ha estado involucrada en diversas actividades ilícitas, incluyendo homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.

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En los últimos años ha tenido un proceso de expansión hacia otras subregiones de Antioquia e incluso otras ciudades del país.

Preguntas y respuestas

Las autoridades incautaron 2.500 kilos de marihuana, equivalentes a 2,5 toneladas, que según la Secretaría de Seguridad estaban destinadas a llegar a las calles de Medellín y el Valle de Aburrá.
¿De dónde provenían los 2.500 kilos de marihuana incautados en Medellín?
Según la información oficial, la marihuana habría sido adquirida en el departamento del Cauca, a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, señalada en la noticia como perteneciente a las disidencias de las Farc.
¿Qué grupo delincuencial estaría detrás de la marihuana incautada?
La Secretaría de Seguridad señaló que el decomiso habría afectado las finanzas de Los Triana, organización delincuencial que opera en Medellín y el área metropolitana. La noticia no precisa quién transportaba directamente la droga al momento de la captura.
Las autoridades incautaron 2.500 kilos de marihuana, equivalentes a 2,5 toneladas, que según la Secretaría de Seguridad estaban destinadas a llegar a las calles de Medellín y el Valle de Aburrá.
¿De dónde provenían los 2.500 kilos de marihuana incautados en Medellín?
Según la información oficial, la marihuana habría sido adquirida en el departamento del Cauca, a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, señalada en la noticia como perteneciente a las disidencias de las Farc.
¿Qué grupo delincuencial estaría detrás de la marihuana incautada?
La Secretaría de Seguridad señaló que el decomiso habría afectado las finanzas de Los Triana, organización delincuencial que opera en Medellín y el área metropolitana. La noticia no precisa quién transportaba directamente la droga al momento de la captura.
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