Emergencia en Ábrego, Norte de Santander: voraz incendio ya deja 3.000 hectareas afectadas

Un incendio forestal mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro en Ábrego, Norte de Santander, donde miles de hectáreas han resultado afectadas por las llamas continúan avanzando debido a los fuertes vientos registrados en la zona.
La emergencia se originó en la parte alta de Monte Redondo y, con el paso de las horas, se extendió hacia otros sectores de la zona rural del municipio. Las condiciones del terreno y las ráfagas de viento han dificultado las labores de control y han favorecido la propagación del fuego.
Ante la magnitud de la emergencia, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó sobre las acciones que se adelantan para reforzar la capacidad de respuesta de los organismos de socorro.