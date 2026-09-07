Emergencia en Ábrego, Norte de Santander: voraz incendio ya deja 3.000 hectareas afectadas

Un incendio forestal mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro en Ábrego, Norte de Santander, donde miles de hectáreas han resultado afectadas por las llamas continúan avanzando debido a los fuertes vientos registrados en la zona. La emergencia se originó en la parte alta de Monte Redondo y, con el paso de las horas, se extendió hacia otros sectores de la zona rural del municipio. Las condiciones del terreno y las ráfagas de viento han dificultado las labores de control y han favorecido la propagación del fuego. Ante la magnitud de la emergencia, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó sobre las acciones que se adelantan para reforzar la capacidad de respuesta de los organismos de socorro.

Según el reporte, ya fue solicitado el refuerzo inmediato de Bomberos de Ocaña, junto con abastecimiento de agua, mientras las autoridades gestionan apoyo aéreo para combatir las llamas en la zona. La atención inicial estuvo a cargo de la Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios de Ábrego. Posteriormente, se activaron refuerzos regionales y la Gestión del Riesgo del departamento asumió la coordinación de la logística necesaria para atender la emergencia. “Ya se pidió refuerzo inmediato de Bomberos de Ocaña, con abastecimiento de agua”, informó Lara al dar a conocer el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos.

El ministro aseguró además que las autoridades mantienen el seguimiento permanente de la situación y que la instrucción es continuar con las labores para contener el incendio. Y es que la emergencia ha generado preocupación por el rápido avance de las llamas hacia sectores próximos al casco urbano de Ábrego. Durante la noche del domingo, el fuego se acercó a zonas pobladas, mientras una extensa columna de humo y cenizas cubrió diferentes sectores del municipio.

Imagenes compartidas opr redes sociales dan muestra del avance del incendio en la zona.

Las autoridades continúan trabajando para contener la conflagración y evitar que el fuego alcance nuevas zonas, mientras se espera la llegada de los refuerzos y se gestiona el apoyo aéreo para complementar las labores que se adelantan desde tierra. La emergencia se presenta mientras las autoridades mantienen seguimiento a otros incendios forestales registrados en diferentes regiones del país. De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al día de ayer, en Colombia se registraban 13 incendios forestales activos en cuatro departamentos y otros dos bajo control.

Las conflagraciones activas se concentraban principalmente en Cauca, con seis incendios; Tolima, con cinco; Vichada, con uno, y Norte de Santander, con uno, departamento en el que se encuentra la emergencia de Ábrego. La UNGRD informó que mantiene el monitoreo de las emergencias y recordó a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales para conocer la evolución de los incendios. Hace tan solo unas semanas, el departamento del Tolima enfrentó diferentes conflagraciones de manera simultánea en varias zonas. En su momento, se señaló que más de una decena de municipios registraron incendios forestales al mismo tiempo. Lea también: “Terminarán como él”: De la Espriella advierte que ya están identificados los asistentes al polémico funeral de ‘Bendito Menor’ Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: