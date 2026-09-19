Alerta en Boyacá por grave incendio forestal en cerro de Villa de Leyva

Un incendio forestal consume al Cerro San Marcos, una de las montañas más emblemáticas del municipio de Villa de Leyva, en Boyacá. Decenas de hectáreas se han visto afectadas por la conflagración que comenzó al mediodía de este sábado y después de más de siete horas de esfuerzos no lo han podido sofocar.
Por causas que aún no se han establecido, el fuego comenzó a afectar un costado de este cerro, el cual es usado para actividades de senderismo, y los esfuerzos de los organismos de socorro se han centrado en que el fuego no afecte a otros cerros aledaños.