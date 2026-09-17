Video | Grave incendio en subestación de energía provocó apagón en Cúcuta

Un incendio en la subestación eléctrica San Mateo, en Cúcuta, dejó sin suministro de energía a aproximadamente 135.000 usuarios de la capital norsantandereana y zonas aledañas. La emergencia provocó una desconexión no programada del servicio que se prolongó por más de tres horas en diversos sectores de la ciudad y el área metropolitana.
El hecho ocurrió alrededor de las 8:44 p. m. del miércoles, 16 de septiembre donde el fuego generado en un equipo de la planta fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Cúcuta. Según Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS), filial del Grupo EPM, la contingencia se produjo por una falla técnica en un módulo de 34.500 voltios, nivel de media tensión que atiende el Sistema de Distribución Local (SDL).
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