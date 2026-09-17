Video | Grave incendio en subestación de energía provocó apagón en Cúcuta

Un incendio en la subestación eléctrica San Mateo, en Cúcuta, dejó sin suministro de energía a aproximadamente 135.000 usuarios de la capital norsantandereana y zonas aledañas. La emergencia provocó una desconexión no programada del servicio que se prolongó por más de tres horas en diversos sectores de la ciudad y el área metropolitana. El hecho ocurrió alrededor de las 8:44 p. m. del miércoles, 16 de septiembre donde el fuego generado en un equipo de la planta fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Cúcuta. Según Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS), filial del Grupo EPM, la contingencia se produjo por una falla técnica en un módulo de 34.500 voltios, nivel de media tensión que atiende el Sistema de Distribución Local (SDL). Lea también: Manos criminales estarían detrás del incendio del Parque Isla de Salamanca, reserva declarada por la Unesco

Este hecho provocó una interrupción en el servicio de energía en las comunas 3 y 4 de la capital de Norte de Santander, así como a sectores de los municipios vecinos de Los Patios y Villa del Rosario. Además de la falta de fluido eléctrico, los habitantes reportaron fallas en la conectividad a internet y complicaciones en la movilidad debido a la salida de servicio de varios semáforos. Lea también: “Estuvimos muy cerca de que el terremoto provocara un apagón nacional”: gerente de XM

La contingencia estuvo acompañada por una densa humareda y un fuerte olor a quemado perceptible en varios puntos de la ciudad, en medio de las altas temperaturas nocturnas.

Para lograr la reconexión progresiva del servicio, CENS coordinó con el Centro Nacional de Despacho maniobras de transferencia de carga hacia otras subestaciones de la ciudad, además de habilitar módulos operativos dentro de la misma planta de San Mateo. De igual forma, la Alcaldía de Los Patios informó que adelantó trabajos de inspección y conexión alterna para normalizar la demanda en su jurisdicción.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cúcuta, Fabián Prato, y las autoridades locales descartaron que la emergencia fuera producto de un atentado terrorista o hecho violento. Por su parte, el gerente de CENS, José Miguel González Campo, confirmó que las causas precisas del fallo se encuentran en proceso de inspección y análisis técnico. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y realizar un uso eficiente y racional de la energía eléctrica mientras avanzan las revisiones y la estabilización del sistema. Siga leyendo: Manos criminales estarían detrás del incendio del Parque Isla de Salamanca, reserva declarada por la Unesco Preguntas y respuestas