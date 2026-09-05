¡Atención! 90 bomberos trabajan para controlar incendio de grandes proporciones en Rionegro

La Alcaldía de Rionegro informó que se continúa atendiendo el voraz incendio estructural registrado en las instalaciones de una fundación ubicada en la vereda La Laja, que ya ha afectado algunas viviendas del sector.

Según trascendió, el incendio ocurrió en un punto donde se encontraban almacenados importantes volúmenes de material plástico destinado a procesos de aprovechamiento y transformación.

Las autoridades de emergencias indicaron que el fuego se reportó durante la noche del viernes 4 de septiembre y, debido a las características y al volumen del material almacenado, ha requerido un amplio despliegue institucional y operativo para controlar las llamas, evitar su propagación y proteger a las comunidades cercanas.

Según trascendió más de 90 bomberos de Rionegro, La Ceja, Marinilla y El Carmen de Viboral atienden la emergencia, en articulación con la Policía Nacional, la Defensa Civil y el Tránsito Municipal.

La operación cuenta además con apoyo técnico y logístico de diferentes entidades, entre ellas la Fuerza Aérea Colombiana, de la concesión Túnel de Oriente; del Aeropuerto Internacional José María Córdova, de EPM y diferentes dependencias de la Alcaldía de Rionegro.

Hasta el momento, no se registran personas heridas por quemaduras ni víctimas mortales como consecuencia de la emergencia. El balance preliminar indica que hay 10 residentes afectados, entre ellos un menor de edad y una persona con discapacidad, además de ocho trabajadores de la Fundación.

Asimismo, cuatro viviendas se encuentran resultaron afectadas y se registran pérdidas materiales que continúan siendo evaluadas por las autoridades competentes.

Durante las labores de atención también fueron rescatados tres caninos que se encontraban en la zona de la emergencia.

La Alcaldía comentó que por las características del material comprometido y la complejidad de la emergencia, las labores de control, enfriamiento y extinción total podrían extenderse durante los próximos días.

La Alcaldía de Rionegro hizo un llamado a la ciudadanía a no acercarse al lugar de la emergencia, facilitar la circulación de los vehículos de los organismos de socorro y atender exclusivamente las indicaciones de las autoridades y la información difundida a través de canales oficiales.

Ante cualquier situación de riesgo relacionada con esta emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123.

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