“El arroz que no se puede seguir sembrando es el de La Guajira”: ministro Dangond aclara polémica frase

La relación entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y los productores de arroz continúa tensionada. El funcionario publicó un nuevo video para referirse a la polémica generada por unas declaraciones en las que afirmó que sembrar arroz no era rentable. Dangond aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto mediante videos editados y precisó que su cuestionamiento estaba dirigido exclusivamente al cultivo de arroz en La Guajira. El ministro sostuvo que en esa región no se puede continuar sembrando arroz de manera ineficiente, especialmente después de que los arroceros de Fonseca hayan enfrentado más de cinco quiebras consecutivas, pese a contar con agua del distrito de riego de Ranchería. Entérese: “No siembren arroz, no es rentable; siembren marañón”: la polémica frase del ministro de Agricultura La cuestión es que este cereal es un cultivo clave en La Guajira. El departamento ha contado con más de 1.200 hectáreas sembradas y cosechadas. El arroz es uno de los 10 productos con mayor área cultivada en ese departamento.

“No se puede seguir sembrando arroz en La Guajira”

Dangond dijo que “el arroz que no se puede seguir sembrando es el de La Guajira porque es ineficiente”. Agregó que ese departamento enfrenta una combinación de altos costos y bajos rendimientos que, a su juicio, hace inviable el negocio. “Si no somos capaces, si el clima no nos permite tener más de 8, 9 toneladas por hectárea de arroz con riego con unos costos que superan los 10 millones, no sembremos arroz porque el precio no da para compensar esos costos y esos bajos rendimientos”, afirmó. Le puede gustar: Sube la tensión entre Gobierno y arroceros: MinAgricultura ordena revisar recursos parafiscales El jefe de la cartera agropecuaria también señaló que el agua utilizada en estos cultivos proviene del distrito de riego de Ranchería, por lo que cuestionó que, aun con ese recurso, los productores de Fonseca hayan registrado varias quiebras. Dangond extendió su llamado a los productores de arroz del Tolima, a quienes pidió mejorar la eficiencia de sus cultivos.

¿Qué dijo inicialmente Indalecio Dangond sobre el arroz?

La polémica se originó este fin de semana durante un encuentro con campesinos de La Guajira y el Cesar, en Urumita. En esa ocasión, el funcionario recomendó a productores del norte del país considerar el cultivo de marañón como una alternativa al arroz. “El arroz ya no es negocio. No siembren arroz, no es negocio el arroz. Es muy riesgoso, necesita mucha agua. Siembren marañón, el marañón da rentabilidad por encima del 24%”, afirmó el funcionario en ese momento. La recomendación estuvo relacionada con las condiciones de suelo y clima de la región Caribe. Según Dangond, el marañón podría adaptarse mejor a esas condiciones y ofrecer una mayor rentabilidad. El ministro también argumentó que el arroz tiene un alto consumo de agua y está más expuesto a fenómenos climáticos como El Niño, que puede reducir la disponibilidad hídrica y afectar la productividad.

¿Manipulaciones?

En su nuevo pronunciamiento, Dangond alegó que algunos dirigentes gremiales utilizaron fragmentos editados de sus declaraciones para hacerle creer al país que había planteado dejar de sembrar arroz en general. El ministro también cuestionó lo que calificó como desinformación alrededor de las condiciones climáticas del sur de La Guajira y el norte del Cesar.

Afirmó que llevaba tres días trabajando en esa zona y que, el 4 de octubre, se encontraba cerca de Valledupar, en el Cesar, donde observó condiciones de clima, agua y pastos que, según dijo, contradecían versiones sobre la llegada del fenómeno de El Niño a la región y la muerte de más de 4.000 animales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Dangond pidió a los gremios de la producción agropecuaria y a los medios de comunicación no replicar información que, según él, parte de declaraciones editadas o sacadas de contexto.

¿Qué postura tiene el Gobierno frente a los arroceros afectados?

El ministro diferenció la situación de los productores de La Guajira de la que enfrentaron arroceros del Casanare por una inundación. Dangond mencionó que actualmente está apoyando a los productores de arroz que se quebraron en Casanare porque, en ese caso, se presentó una situación que calificó como anormal por las inundaciones.

Los productores de arroz de Fonseca han enfrentado más de cinco quiebras consecutivas, según las declaraciones del ministro de Agricultura. FOTO MINAGRICULTURA.

Según el funcionario, cuando ocurren situaciones de ese tipo, el Gobierno y el Estado deben brindar apoyo a los productores afectados. Sin embargo, insistió en que las actividades agropecuarias deben avanzar hacia negocios estables y adaptados a las condiciones de cada región.

La tensión con los arroceros

Las declaraciones de Dangond se producen en un momento complejo para los productores de arroz. Fedearroz ha advertido sobre los bajos precios de comercialización registrados durante las cosechas de 2025 y 2026. El gremio también ha señalado una caída en la productividad asociada al fenómeno de El Niño y ha solicitado al Gobierno medidas de apoyo para los productores. En este contexto, la discusión planteada por el ministro se concentra ahora en la rentabilidad y eficiencia del arroz en determinadas zonas, particularmente en La Guajira, mientras los productores enfrentan dificultades relacionadas con precios, productividad y condiciones climáticas. Consulte: Caso Carolina Soto en la CCI revela tira y afloje entre Gobierno y gremios

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