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Inflación ajustó 3 meses encima del 6%, en agosto se aceleró a 6,24%: así le pega al bolsillo

Según el Dane, restaurantes, salud y educación lideraron las alzas, mientras papas, frutas y carne de res elevaron los precios. .

  • Los costos asociados a la alimentación por fuera del hogar, es decir en restaurantes, presionaron al alza la inflación. FOTO Manuel Saldarriaga
    Los costos asociados a la alimentación por fuera del hogar, es decir en restaurantes, presionaron al alza la inflación. FOTO Manuel Saldarriaga
El Colombiano
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hace 17 minutos
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La inflación anual en Colombia llegó a 6,24% en agosto de 2026, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) frente al mismo mes de 2025.

El comportamiento de los precios estuvo marcado por aumentos en varias divisiones de gasto de los hogares. Restaurantes y hoteles, salud y educación observaron las mayores variaciones anuales, mientras que algunas categorías como prendas de vestir y calzado presentaron incrementos inferiores al promedio nacional.

Según el Dane, en el último año, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional de inflación, que fue de 6,24%. La mayor variación correspondió a restaurantes y hoteles, con 9,36%, seguida por salud, con 8,30%, y educación, con 7,45%.

También observaron incrementos superiores al promedio bebidas alcohólicas y tabaco, con 6,94%, y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, con 6,67%.

Estos resultados muestran que los hogares enfrentaron aumentos importantes en servicios relacionados con alimentación fuera del hogar, atención en salud, educación y algunos bienes y servicios de uso cotidiano.

Alimentos y vivienda tuvieron aumentos inferiores al promedio

Por debajo del promedio nacional se ubicaron siete divisiones. Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una variación anual de 6,10%, mientras que bienes y servicios diversos alcanzaron 6,05%.

Les siguieron información y comunicación, con 5,97%; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 5,74%; y transporte, con 5,25%.

También estuvieron por debajo del promedio recreación y cultura, con 4,98%, y prendas de vestir y calzado, con 3,26%, esta última con la menor variación anual entre las divisiones mencionadas.

Papas, frutas y carne de res, entre los productos con mayores alzas

Al revisar las subclases, algunos productos y servicios presentaron aumentos considerablemente superiores al promedio nacional. Entre las mayores variaciones anuales se destacó el precio de las papas, con 63,45%, seguido por las frutas frescas, con 18,31%.

También tuvieron aumentos importantes los servicios relacionados con la copropiedad, con 17,10%, la carne de res y sus derivados, con 14,09%, y el transporte urbano, con 10,66%.

En el caso de los alimentos preparados y consumidos fuera del hogar, las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio aumentaron 9,43%, mientras que las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato registraron una variación de 9,26%.

Entre los gastos asociados con vivienda, el arriendo efectivo aumentó 5,01%, el arriendo imputado tuvo una variación de 4,93% y la electricidad registró un incremento de 7,59%.

Pero, no todos los productos tuvieron aumentos. El comportamiento anual del IPC también estuvo acompañado por reducciones en los precios de algunas subclases.

La mayor contribución negativa correspondió al tomate, con una variación de -11,77%. También disminuyeron los precios de las legumbres secas, con -9,57%; la carne de cerdo y sus derivados, con -6,04%; y el arroz, con -3,62%.

Los vehículos particulares nuevos o usados registraron igualmente una variación negativa de -1,79%.

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