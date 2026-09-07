Inflación ajustó 3 meses encima del 6%, en agosto se aceleró a 6,24%: así le pega al bolsillo

La inflación anual en Colombia llegó a 6,24% en agosto de 2026, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) frente al mismo mes de 2025.
El comportamiento de los precios estuvo marcado por aumentos en varias divisiones de gasto de los hogares. Restaurantes y hoteles, salud y educación observaron las mayores variaciones anuales, mientras que algunas categorías como prendas de vestir y calzado presentaron incrementos inferiores al promedio nacional.
Según el Dane, en el último año, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional de inflación, que fue de 6,24%. La mayor variación correspondió a restaurantes y hoteles, con 9,36%, seguida por salud, con 8,30%, y educación, con 7,45%.
También observaron incrementos superiores al promedio bebidas alcohólicas y tabaco, con 6,94%, y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, con 6,67%.
Estos resultados muestran que los hogares enfrentaron aumentos importantes en servicios relacionados con alimentación fuera del hogar, atención en salud, educación y algunos bienes y servicios de uso cotidiano.